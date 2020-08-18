Президент Казахстана был проинформировал о выполнении его поручений по обеспечению законности в ходе реализации антикризисных мер.



Генеральный прокурор доложил о предотвращении незаконных бюджетных трат на 16,5 млрд тенге по 130 конкурсам на ремонт дорог и строительство объектов социальной инфраструктуры. Установлено свыше 6 тысяч фактов фиктивного трудоустройства в рамках Дорожной карты занятости.



Гизат Нурдаулетов сообщил о пресечении ряда нарушений законодательства в сфере оборота лекарственных средств. Согласно его информации, выявлены случаи закупа лекарств по явно завышенным ценам, системные нарушения процедуры государственных закупок, факты неэффективного планирования и ценообразования. Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 400 тысяч упаковок медицинских препаратов, 12 млн медицинских масок на 1 млрд тенге.



Генеральный прокурор также отметил динамику снижения уровня преступности, которая сократилась на 35 %. Вдвое снизилось количество краж, грабежей, хулиганств и изнасилований.



В целях защиты прав граждан прокуроры в текущем году прекратили необоснованное уголовное преследование в отношении 54 лиц, из служебных помещений и изоляторов были освобождены 500 человек. По протестам прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 585 граждан.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить контроль в сфере реализации антикризисных мер, приняв исчерпывающие меры по пресечению нарушений и наказанию виновных лиц.



Кроме того, Президент отметил необходимость усилить координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.



Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

