Главе государства представили инвестиционные проекты Казахстана и Южной Кореи

Президент

Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили совместные инвестиционные проекты Казахстана и Республики Корея в различных отраслях экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В числе представленных инициатив – проекты по локализации производства автокомпонентов в Алматы, включая глушители, обивку сидений, жгуты проводов и напольные покрытия для отечественных автозаводов, а также производство колесных дисков.

Главе государства также доложили о создании в Костанае локализационного центра KIA по выпуску дверных панелей, центральных консолей, сидений, потолочной и напольной обивки, бамперов и других автомобильных компонентов.

Кроме того, были представлены проекты по производству медицинских ультразвуковых диагностических систем, строительству в Алматы многопрофильной больницы с применением корейской модели управления и современных медицинских технологий, а также производству дронов.

#Казахстан #Токаев #проекты #Южная Корея

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