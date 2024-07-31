Глава государства принял управляющего МФЦА

Экономика , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ренат Бектуров представил ключевые результаты деятельности центра за первое полугодие 2024 года, а также планы на предстоящий период. На сегодняшний день через площадку финансового центра в Казахстан привлечено более 12 млрд долларов инвестиций, что превышает целевой показатель, установленный к 2025 году.

За весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны 115 млрд тенге, из которых 29,8 млрд тенге было выплачено за первое полугодие 2024 года.

Бектуров отметил, что основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности. Так, в первом полугодии этого года к МФЦА присоединилось более 500 компаний, что позволило увеличить общее количество участников почти до 3 тысяч и внести значительный вклад в создание новых рабочих мест. По состоянию на конец второго квартала 2024 года компаниями в юрисдикции МФЦА было создано более 7,6 тысяч рабочих мест.

Также он рассказал о мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества МФЦА, сообщил, что в июне состоялось первое мероприятие в рамках инициативы AIFC Community, проинформировал о ходе подготовки к ежегодному мероприятию Astana Finance Days 2024, которое пройдет 5-6 сентября этого года.

Глава государства обозначил ряд задач по дальнейшему развитию центра. В частности, он подчеркнул необходимость усиления работы всех государственных органов и финансовых институтов по привлечению инвестиций в экономику Казахстана путем активного использования инфраструктуры МФЦА.

#Токаев #МФЦА #Бектуров

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