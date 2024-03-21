Глава государства принял Жанию Аубакирову
130
В ходе своей рабочей поездки в Алматы, Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана, передает Kazpravda.kz
Во время беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.
Жания Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы.
Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.
Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.
В завершение глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.