Глава государства принял Жанию Аубакирову

В ходе своей рабочей поездки в Алматы, Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана, передает Kazpravda.kz

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Во время беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.

Жания Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы.

Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.

Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.

В завершение глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.