В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В совещании приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и другие должностные лица.

Были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития национальной экономики, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026-2028 годы.

В ходе обсуждения Глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях.

Как подчеркнул Президент, нужно обратить особое внимание на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование всех социальных обязательств и долгосрочных планов регионов, а также целевое назначение и использование выделенных средств.