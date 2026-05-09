Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Глава государства в своем обращении подчеркнул, что День Победы - это «Праздник со слезами на глазах», а не повод для веселья в массовых шествиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Касым-Жомарта Токаева, 9 мая казахстанцы с искренней признательностью воздают должное великому подвигу фронтовиков и тружеников тыла, склоняют головы перед поколением Победителей, вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья.

«Наша страна внесла огромный вклад в общую Победу. Миллионы казахстанцев отважно сражались на фронтах и самоотверженно работали в тылу, снабжая армию всем необходимым. Более ста человек стали полными кавалерами ордена Славы, 500 – получили звание Героя, десятки тысяч отмечены наградами за воинскую отвагу и трудовое отличие. В Казахстане бережно хранят память о беспримерной доблести наших соотечественников. В честь выдающихся бойцов и командиров возведены мемориалы, выпускаются книги, снимаются фильмы, их именами названы улицы, школы, музеи, аэропорты, военные институты и воинские подразделения. Священный долг современников – разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников. Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе», – сказал Президент.

Также он добавил, что Справедливый Казахстан строится в соответствии с положениями новой Конституции, которая защищает законные права и свободы граждан независимо от их национальности, вероисповедания.

«День Великой Победы – это, прежде всего, благодарная память о всех героях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали ее возможной. Это «Праздник со слезами на глазах», а не повод для веселья в ходе массовых шествий. Пусть под нашим чистым небом всегда возвышается небесно-голубой флаг Казахстана, символизируя миролюбивые, прогрессивные устремления нашего народа! С Днем Великой Победы!», – говорится в тексте поздравления.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.