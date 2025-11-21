Фото: AMANAT/Әли Ғалым

Данная премия ежегодно присуждается гражданам с особыми потребностями, которые добились выдающихся результатов в общественной и профессиональной деятельности.

В столичном Дворце мира и согласия собралось около тысячи гостей и участников церемонии.

Открывая мероприятие, Спикер Мажилиса, Председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что партия всегда уделяет особое внимание людям с особыми потребностями, а проведение премии «Жан Шуақ» стало уже неотъемлемой частью нашей жизни и хорошей доброй традицией, открывшей новые возможности для тысяч казахстанцев с непростой судьбой.

«Под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева предпринимаются эффективные меры по укреплению социальной справедливости и обеспечению равных возможностей для всех граждан. В настоящее время мы перешли от разовых мер к системным решениям – к созданию устойчивой, полноценной и по-настоящему безбарьерной среды. Усовершенствованы механизмы социальной поддержки, активно внедряются цифровые решения. Они позволяют получать государственные услуги легче и быстрее. Кроме того, расширяется сеть центров инклюзии, для лиц с особыми потребностями создаются комфортные условия для обучения, трудоустройства и полноценного участия в жизни общества», – сказал он.

Спикер Мажилиса добавил, что премия «Жан Шуақ» вскоре станет международной, и участвовать в ней смогут выдающиеся общественные деятели из разных стран. Он подчеркнул, что все люди с особыми потребностями каждый день демонстрируют пример для всех своим упорством и оптимизмом. И сегодня в стране немало случаев, когда люди с инвалидностью не просто преодолевают жизненные трудности, а добиваются выдающихся достижений. К примеру, коллектив театра неслышащих танцоров «Sensitive» недавно выиграл гран-при на международном фестивале в Китае. Вызывает восхищение история 19-летней Дианы Мурзагалиевой, которая, преодолев серьезные заболевания, основала Инклюзивную академию, через которую прошли более тысячи детей и волонтеров.

Председатель партии также рассказал о работе депутатской группы «Инклюзивный Парламент», объединяющей 20 депутатов Парламента. Благодаря их работе практически каждый социально значимый закон дополняется нормами в поддержку людей с инвалидностью. В частности, теперь в число личных помощников для лиц с инвалидностью I группы могут входить и их супруги. Также, дети с микротией и атрезией получили возможность получать слуховые аппараты за счет местного бюджета даже без подтвержденной инвалидности. Дополнительно следует отметить ратификацию Маракешского договора, которая состоялась в этом году. Документ расширяет доступ людям с нарушениями зрения к книгам и позволяет адаптировать произведения без получения разрешения от авторов и правообладателей.

В Мажилисе началась работа над новым законопроектом «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями», который призван повысить качество жизни и образования детей с особыми образовательными потребностями. А в ближайшее время депутаты примут новый Строительный кодекс, в котором безбарьерная среда определена базовым приоритетом. Тем самым будут усилены требования к доступности уже на этапе проектирования промышленных и жилых объектов.

Также Ерлан Кошанов сообщил, что в скором времени по аналогии с республиканским уровнем при всех региональных филиалах партии «AMANAT» будут созданы советы по вопросам инклюзии. Они призваны стать эффективной общественной площадкой для решения актуальных вопросов создания безбарьерной среды, формирования инклюзивного общества, улучшения качества жизни казахстанцев с инвалидностью.

В свою очередь президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения премии «Жан Шуақ» проводится с 2008 года и за эти годы ее были удостоены порядка 130 человек. В этом году вновь были определены 8 лауреатов.

«Мы верим, что в нашем обществе каждый человек должен иметь равные возможности и права, несмотря ни на что. Наша премия выделяет тех, кто воплощает этот принцип, кто, превозмогая собственные трудности, демонстрирует невероятное упорство и вдохновляет нас всех. Мы помогаем людям с особыми потребностями открыть новые возможности для личностного развития. И мы благодарны партии «AMANAT» за неизменную и всестороннюю поддержку», – сказала она.

В текущем году обладателем премии «За силу духа и стремление к победе» стала общественный деятель из Караганды Меруерт Жакупова. Несмотря на свой диагноз ДЦП, Меруерт успешно работает психологом в сфере инклюзивного образования, ведет мотивационный блог, а не так давно открыла собственный бизнес.

«За вклад в позитивное изменение общественного сознания по отношению к людям с инвалидностью» статуэтку получил председатель Костанайского филиала ОО «Казахское общество слепых» Хамит Исмуратов. Уже много лет он занимается вопросами реабилитации людей с нарушениями зрения, развивает досуговые и учебные программы, добивается создания доступной среды и последовательно защищает права слепых.

Лауреатом премии в номинации «За выдающиеся достижения в области спорта» стал четырехкратный чемпион мира по пара армрестлингу Никита Ермаков из Астаны. Помимо личных достижений на спортивной арене, Никита регулярно проводит открытые тренировки для людей с инвалидностью.

Обладателем премии «За выдающиеся достижения в области культуры» стал Курбанали Абуов из столицы. Начиная с 2008 года он занимается танцами на коляске, стал чемпионом мира в номинации «хип-хоп», а с 2021 года – играет в инклюзивном театре «Қанаттылар».

В номинации «Труд во благо» премии удостоен Нурбек Турганов из Талдыкоргана. Начав трудовую деятельность в службе «Инватакси», благодаря своему упорству прошел путь от диспетчера до руководителя организации.

Юлия Шаршова из Усть-Каменогорска получила премию в номинации «За вклад в развитие науки, образовательной деятельности, за стремление к знаниям». Более 15 лет она работает с особенными детьми, являясь автором адаптированной программы начального образования для детей с расстройствами аутистического спектра.

В номинации «За выдающиеся достижения в области искусства» победителем признана Кенжегуль Кикенова из Астаны. Она работает трудотерапевтом, обучает людей с инвалидностью и матерей особенных детей бисероплетению и вязанию. Это важная часть работы по социальной адаптации и психологической поддержке лиц с особыми потребностями.

За заслуги в спортивной сфере специальной премией от фонда им. Ирана Омарбекова отмечен многократный чемпион и рекордсмен Казахстана по плаванию Али Турганбетов из Астаны.

Каждый лауреат удостоен денежного приза в размере 1 млн тенге.

Церемония «Жан Шуақ» завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.