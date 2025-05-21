В преддверии профессио­нального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие, на котором Президент вручил ряду представителей данной сферы государственные награды.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Выступая на церемонии, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность дея­телям культуры, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа.

– Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной прежде всего через наше искусство. Мы – прямые нас­ледники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание, – подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что талант­ливые казахстанские музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценичес­ких площадках. Кинематографисты нашей страны, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов. В прошлом году в Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира.

Кроме того, отметил Президент, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат: недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа.

– Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.

Государство, акцентировал он, неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовнос­ти в стране.

– Только в прошлом году построено 45 новых объектов культуры. Эта работа получит свое продолжение. Одним из главных столпов нашей духовной жизни является театр. На заседании Национального курултая в Бурабае поручено сделать упор на развитие теат­ров в регионах. Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распрост­раненная практика во всем мире. Желающих инвестировать в такие проекты немало. Призываю представителей бизнеса принять участие в развитии нашей духовности, – сказал Президент.

В Казахстане действует большое количество очагов культуры, деятельность которых на протяжении многих лет получает высокие оценки зрительской аудитории.

– В связи с этим считаю необходимым присвоить статус «академический» Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева. Уверен, данное решение будет способствовать выводу на новый уровень деятельности творческих коллективов, – отметил Глава государства.

Музеи, по мнению Касым-Жомарта Токаева, являются настоящими сокровищницами нашей истории и культуры. Он подчеркнул, что государство уделяет большое внимание их развитию.

– Ранее трем ведущим музеям страны был присвоен нацио­нальный статус, что придало сильный импульс их дальнейшей деятельности. Важно в полной мере использовать потенциал музеев в научно-исследовательской сфере, изучении наших памятников истории и культуры. Особый интерес для исследователей представляет городище Сарайшык, которое нуждается в реконструкции. Перспективной является инициатива о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии, – отметил Президент.

По словам Главы государства, большую роль в популяризации нашего историко-культурного наследия играет взаимодействие с ЮНЕСКО. Предпринимаются усилия по включению памятников нашей истории и культуры в Список всемирного наследия. Начата работа по внесению документального наследия в реестр «Память мира».

На уровне ЮНЕСКО в этом году будет отмечаться 100-летие известного композитора Нургисы Тлендиева. При этом Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны отличаться глубоким содержанием.

– Еще один важный аспект духовного бытия нашего народа – архитектура, – продолжил Президент. – Внешний облик городов и сел – отражение нашей культуры. Национальная архитектура в конечном счете влияет на формирование национального сознания. В стране подрастает целое поколение талантливых архитекторов, способных воплощать в своих проектах самобытность и дух нацио­нальной культуры. Необходимо всесторонне поддерживать такие таланты. В связи с этим предлагаю организовать среди молодых архитекторов специальный конкурс, победители которого будут удостоены нацио­нальной премии, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что благоустройство страны – общая задача, требующая участия каждого, и обратил внимание на особый смысл общенациональной акции «Таза Қазақстан».

– Чистота и культура – понятия взаимосвязанные, – акцентировал он. – Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития – стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: «Мәдениеттің мәйегі – кітап» («Книги – суть культуры»). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной. Конечно, в мире, где Интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели, – отметил Президент.

В стране для этого сегодня принимаются конкретные меры. В частности, учреждена специальная президентская премия для молодых писателей, в этом году Казахстан впервые отметил Национальный день книги, причем его празднование получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем, заверил Глава государства.

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, в последние годы в стране были проведены масштабные реформы, охватившие все сферы жизни. В том числе одним из значимых результатов проводимых преобразований стало то, что начала меняться и адаптироваться к современным реалиям наша национальная идентичность.

– Особую роль в этом процессе играют культура и искусство, обладающие мощным просветительским потенциалом. Именно они способствуют обновлению национального сознания. Ваши произведения служат ориентиром для подрастающего поколения. В обществе постепенно утверждаются новые этические нормы и ценности. Благодаря искусству и образованию наша молодежь растет созидательной, новаторской и трудолюбивой. Только следуя этому пути, мы станем по-настоящему Справедливым, Безопасным, Чистым и Процветающим государством. Уверен, работники культуры и искусства и впредь будут вносить свою лепту в это важное дело, – сказал Глава государства, обращаясь к участникам церемонии.

Президент подчеркнул, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку деятелям культуры.

– Выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В целом за особый вклад в развитие и популяризацию нацио­нальной культуры, выдающиеся достижения в данной сфере государственными наградами отмечена большая группа граж­дан, сообщила пресс-служба Президента.