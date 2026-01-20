Новые ТЭЦ должны появиться в Кокшетау, Семее, Өскемене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Правительства РК

«В повестке дня – ускоренная реализация важных проектов: строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Өскемене. Надо признать, решение данного вопроса затянулось, а ведь люди ждут. Моя претензия адресуется Правительству и Фонду «Самрук-Казына». Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности. В первую очередь, это касается газовой генерации.

«Потенциал природного газа может и должен быть усилен за счет поиска новых месторождений. К сожалению, производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики», - сказал Президент.

Только в прошлом году импорт товарного газа вырос на 18 процентов, достигнув 4,5 миллиарда кубометров. При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно.

Сложившаяся ситуация, по мнению Президента, прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях.