Глава казахстанской федерации футбола встретился с президентом УЕФА

Международное сотрудничество,Футбол
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Стороны обсудили возможность проведения в Казахстане крупного европейского турнира

Фото: UEFA via Getty Images

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне (Швейцария), где провел рабочую встречу с главой Европейского футбольного союза Александером Чеферином, сообщает сайт КФФ.

В ходе общения Марат Омаров предложил главе УЕФА посетить Казахстан с официальным визитом. Александер Чеферин принял это приглашение и планирует совершить первую в истории поездку в Центральную Азию в качестве президента УЕФА уже в 2025 году.

Одним из ключевых вопросов встречи стало обсуждение возможности проведения в Казахстане крупного европейского турнира. В качестве потенциальных вариантов обсуждалось право Казахстана выступить страной-хозяйкой молодежного чемпионата Европы, а также принять финал Лиги Конференций УЕФА в Алматы или Астане.

По итогам встречи сообщается о полной  поддержке со стороны программ УЕФА, которые затрагивают вопросы инфраструктуры, детско-юношеского футбола, вопросы повышения уровня внутренних турниров, привлечения инвестиций и внедрения современных трендовых технологий в управление и обучение футболистов.

Президенты УЕФА и КФФ поговорили также о сборных Казахстана, обсудили развитие молодежных команд и создание условий для конкурентоспособности клубов. Особое внимание было уделено внедрению лучших европейских стандартов в наш футбол, которые помогут улучшить спортивную подготовку игроков и тренеров. 

Выступление казахстанских представителей в международных турнирах – таких, как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, также стало важной темой для обсуждения, так как участие в международных турнирах способствует росту мастерства казахстанских игроков и повышает интерес к футболу внутри страны.  

В рамках визита Марата Омарова в Швейцарию состоялась и его встреча с руководителем судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Стороны договорились о направлении в Казахстан группы консультантов, а также о подборе и рекомендации кандидата на пост директора департамента судейства КФФ.

Кроме того, достигнута полная договоренность о поддержке УЕФА новых инфраструктурных инициатив КФФ в рамках программы «Hat-Trick».

Стоит отметить, что сотрудничество Казахстанской федерации футбола с UEFA Foundation получит дополнительный импульс в области социальных и инклюзивных проектов. В частности, достигнуты договоренности о совместной работе над инициативами для слабовидящих детей и детей с особыми потребностями. УЕФА также окажет полную поддержку проектам КФФ, направленным на развитие женского футбола в Казахстане.

По итогам визита был утвержден четырехлетний план подготовки Казахстана к проведению международных турниров под эгидой УЕФА.

Для Казахстана эта встреча имеет очень важное значение. Налаживание тесных связей с УЕФА позволит нам быть в центре европейского футбольного процесса и, несомненно, будет способствовать укреплению авторитета казахстанского футбола в мире.

Положительный эффект от визита Марата Омарова в Ньон должны вскоре ощутить не только казахстанские функционеры, но и болельщики, детские школы, футбольные центры.

#футбол #УЕФА #визит #КФФ

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