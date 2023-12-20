Глава Казахстанской федерации шахмат отчитался об итогах работы за год

Спорт, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с президентом Казахстанской федерации шахмат Тимуром Турловым. Глава объединения рассказал об итогах деятельности за 2023 год и поделился планами на следующий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

С начала года федерация провела 30 республиканских и международных турниров, в которых приняли участие более 5,5 тыс. человек. Впервые в истории проведен чемпионат мира среди школьных команд. Он собрал порядка 400 участников из 53 стран мира. Также 23 казахстанским шахматистам была оказана грантовая поддержка, 89 выплачены премии.

«Мы уделяем большое внимание популяризации шахмат внутри страны и их продвижению в регионах. Специально для этого был организован масштабный проект «Шахматный караван». За 2 месяца в 20 городах провели турниры среди любителей по молниеносным шахматам. В проекте приняли участие более тысячи человек, а общий призовой фонд проекта составил 16 млн тенге. Также в рамках этой инициативы во всех областях были открыты представительства федерации. Важно, что во всех начинаниях ощущается колоссальная государственная поддержка как на республиканском, так и на местном уровнях. За это хотелось бы выразить отдельную благодарность и заявить о готовности продолжить дальнейшую работу и сотрудничество», — сказал Тимур Турлов.

В свою очередь Тамара Дуйсенова отметила высокие достижения отечественных гроссмейстеров, которые с честью выступили на международной арене. Сейчас казахстанская шахматная сборная по праву считается одной из самых сильных.

«Всестороннее развитие молодежи важно для государства. Выражаю благодарность Вам и отечественной федерации за проделанную работу в этом направлении. Сейчас рассматривается законопроект о спорте. Документ позволит нам урегулировать работу по финансированию видов спорта, деятельности отраслевых федераций. Государство заинтересовано в развитии массового спорта и популяризации физической культуры», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

#итоги #шахматы #федерация #Турлов #КФШ #Дуйсенова

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