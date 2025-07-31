Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как доложил Талгат Алдыбергенов, по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и обводной Алматы. Продолжается реализация проекта Дарбаза – Мактаарал. Начато строительство линий Бахты – Аягоз и Кызылжар – Мойынты.

Главе государства было доложено, что продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток – Запад и Север – Юг.

Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации. В партнерстве с мировыми лидерами инноваций ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.

В завершение Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.