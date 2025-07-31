Глава КТЖ отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании

Президент
28

Президенту была представлена информация о результатах деятельности национальной компании

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как доложил Талгат Алдыбергенов, по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и обводной Алматы. Продолжается реализация проекта Дарбаза – Мактаарал. Начато строительство линий Бахты – Аягоз и Кызылжар – Мойынты.

Главе государства было доложено, что продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток – Запад и Север – Юг.

Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации. В партнерстве с мировыми лидерами инноваций ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.

В завершение Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.

#Токаев #КТЖ #отчет

Популярное

Все
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
У кого летом снега не выпросишь
Инициативы Национального курултая реализуются
Причастная к мировому рекорду
В Японии женщины живут дольше
Поливную воду забирали через потайной канал
Бухгалтер детсада присвоила миллионы
«Кайрат» блестяще выполнил задачу
Порыбачили и поохотились
Трубы есть, а газа нет
Чудесное воскрешение
Инвестиции – в комфортную среду
Цифры говорят сами за себя
Прохлада бывает опасной
Алатау – город будущего
На принципах стабильности, правопорядка и межэтнического согласия
Качественно и в срок
Все дороги ведут на Алаколь
В школах ждут учителей
Что спортсменам хорошо, то предпринимателям – ниша
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Препарат от гипертонии разработали казахстанские учёные
Армия вооружилась «цифрой»
Вся надежда на ответный матч
В китайском Чжэнчжоу открылся Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС
Гранты на правовую и социальную помощь
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Читайте также

Глава государства поблагодарил Президента Турции за теплый …
Глава государства направил поздравительную телеграмму корол…
Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере коммуни…
Президент награжден высшей госнаградой Турции – орденом Dev…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]