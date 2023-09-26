Глава МЧС назвал сейсмоопасные зоны Казахстана, помимо известных

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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании в Мажилисе назвал сейсмоопасные зоны Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: astana.citypass.kz

По его мнению, сегодня не только Алматы является регионом повышенной сейсмической опасности.

«Не только в Алматы, но и на всей территории Западного Казахстана, особенно, где идет интенсивное освоение нефтегазовых месторождений, эта проблема есть. К примеру, в Атырауской области - из-за откачки нефти. Мангистауская область попадает под 8-9-балльную территорию», - сказал глава МЧС.

Ранее сообщалось, что интенсивная добыча углеводородного сырья в регио­не, находящемся на юге Прикас­пийской впадины, по мнению специалистов, может изменить ситуацию. Дело в том, что платформы Северного и Восточного Прикаспия, ранее традиционно считавшиеся геодинамически слабоактивными, за последние десятилетия в значительной степени изменились.

Интенсивная добыча и откачка углеводородного сырья повлекли за собой существенное изменение напряженно-деформированного состояния верхней части земной коры, что, в свою очередь, может привести к сильным землетрясениям техногенного характера.

По мнению ученых, в последние десятилетия в связи с интенсивной нефтегазовой добычей в Атырауской области на аномальных нефтегазовых месторождениях со сложными геологическими условиями возникла реальная угроза сильных техногенных землетрясений.

#регионы #МЧС #угроза #землетрясения

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