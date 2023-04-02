Землетрясение почувствовали в Алматы

На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3.6. Эпицентр стихии находился в 17 км на юг от Алматы, передает Кazpravda.kz.

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По информации ТОО "СОМЭ" МЧС РК, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 2 апреля, в 16:56 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения располагался в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

В ДЧС города сообщают, в соответствии с алгоритмом взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками "Казселезащиты" производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений.