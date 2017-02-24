Глава Мининформа попросил журналистов быть ответственнее

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев обратился с просьбой к отечественным журналистам, передает Kazpravda.kz
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"Единственное пожелание журналистам – быть более ответственными к той информации, которую вы распространяете. Потому что она несет в себе колоссальный мультипликативный эффект. Вы написали и эту информацию тут же растиражировали", – отметил глава ведомства.
Особую озабоченность министра вызывают материалы о суицидальных играх, распространяемых в Сети.
"Та же игра (Синий кит – Прим. ред.), она также стала популярной отчасти благодаря вам. Насколько я знаю, некоторые подростки играют в эту игру просто на "слабо". В одной из стран журналисты решили даже не упоминать о подобных играх. Я считаю, это вопрос ответственности", – отметил он.
На вопрос журналистов, разделяет ли он мнение казахстанцев о низком уровне отечественных телеканалов и телекорреспондентов, Абаев сказал следующее: "Упал уровень журналистики или не упал – он всегда соответствует сегодняшнему дню. Вы – профессионалы, которые отвечают сегодняшним требованиям. А было ли это хорошо или плохо, мы сможем сказать только спустя какое-то время".
Напомним, в начале февраля Даурен Абаев привел данные опроса, проведенного среди казахстанцев, которые показали недовольство зрителей
обилием рекламы, отсутствием оригинального контента, недостатком познавательных передач о Казахстане и низким уровнем профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. В этой связи он порекомендовал руководителям СМИ проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя и повышать уровень профессионализма своих сотрудников.
Также министр напомнил, что с 1 марта телеканал Discovery show case начнет вещание
на государственном языке.