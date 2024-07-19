Глава Минкультуры прокомментировала проект правил аккредитации журналистов

Общество, Масс-медиа
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр культуры и информации Аида Балаева дала разъяснения по проекту правил аккредитации журналистов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Она сообщила, что многие положения в проекте сохранены. 

«Остановлюсь на пункте 10 правил, вызвавшем больше всего вопросов, а именно на условиях, которых предлагается соблюдать журналистами. Во-первых, действительно, для сбора и распространения информации журналисту необходимо получить аккредитацию от того СМИ, в котором планируется та или иная публикация. При этом, никто не запрещает подать заявку журналисту сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация», - написала она на своей странице в Facebook.

Данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия/события на личных аккаунтах в соцсетях, отметила министр.

Что касается введения регламента – в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается  модератором мероприятия.

Министр привела в пример опыт США и Евросоюза, международных организаций, где в случае нарушения установленных правил, а также норм закона, журналист лишается доступа к мероприятиям и имеющейся аккредитации. Так, например, в правилах, регулирующих деятельность СМИ в Европейском Парламенте, строго отведены специальные места, в которых разрешается проводить съемку.

«Правилами предусмотрено, что каждый государственный орган или организация сами утверждают регламент того или иного мероприятия. При этом, министерство, как уполномоченный орган, будет направлять соответствующие рекомендации для разработки вышеупомянутых регламентов в части соблюдения принципов доступа к информации и особого статуса журналистов», - сообщила глава МКИ. 

По ее словам, соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности.

«Резюмируя, хочу еще раз подчеркнуть важность обеспечения доступа к информации и повышения статуса журналистов – данные вопросы всегда находятся в основном приоритете деятельности министерства», - добавила она.

 

#СМИ #журналисты #Аида Балаева

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