Глава Минсельхоза оценил борьбу с саранчой в Костанайской области

Сельское хозяйство
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с ходом фитосанитарных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от стадных саранчовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

В настоящее время на территории области продолжаются мониторинговые обследования, в пяти районах активно ведутся защитные мероприятия. Задействовано 59 единиц специализированной техники, включая сверхлёгкую авиацию и беспилотные авиационные системы.

На сегодня обработано 322,85 тыс. га, или 49,7% от запланированной площади. Эффективность применяемых препаратов оценивается на уровне 82%.

Айдарбек Сапаров проинспектировал качество обработок с применением агродронов, осмотрел парк спецтехники.

«Саранчовые есть, но очаги единичные, ситуация под контролем. Техника работает без простоев, специалисты на связи, реагируют быстро. Я считаю, что хозяйства не должны просто наблюдать со стороны. Даже если прямой угрозы посевам нет, профилактика — важнее. Мы проводим регулярные обследования своих полей, и при первых признаках сразу выходим на обработку. Это нормальный рабочий подход», — отметил Сакен Бердыбаев, глава крестьянского хозяйства «Бердыбаев».

Подрядчики сообщили, что ресурсов — как техники, так и препаратов для завершения обработки в установленные сроки достаточно.

«Важно, чтобы все этапы — от мониторинга до обработки — выполнялись своевременно и слаженно. В Костанайской области работа организована правильно: идём по графику, отставаний нет. Ситуация находится под контролем. Наша ключевая задача — не допустить распространения вредителей. Это системная работа, от которой напрямую зависит устойчивость сельского хозяйства и продовольственная безопасность страны», — подчеркнул министр.

Добавим, что согласно фитосанитарному прогнозу на 2025 год, распространение стадных саранчовых в Казахстане ожидается на площади порядка 2,1 млн га. В 15 областях страны уже проведена химическая обработка на 1,7 млн га.

#сельское хозяйство #МСХ #саранча

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