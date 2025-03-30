Согласно действующего законодательства, мигранты, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, имеют право на получение ГОБМП наравне с гражданами РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства с субрегиональным координатором и главой миссии международной организации по миграции (МОМ) в РК Серханом Актопырак.

Стороны обсудили возможности взаимодействия по вопросом здоровья мигрантов и беженцев, также программу предвыездных осмотров здоровья для заявителей, планирующих долгосрочное пребывание на территории Казахстана.

Как было отмечено в ходе встречи, в условиях современных вызовов и чрезвычайных ситуаций в мире, особенно актуально соблюдение принципа «здоровье для всех», в том числе для беженцев и мигрантов.

Согласно действующего законодательства мигранты, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, имеют право на получение ГОБМП наравне с гражданами РК.

Что касается временно пребывающих на территории страны, то им гарантировано получение медпомощи только при отдельных случаях заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Эта мера направлена на обеспечение общественного здоровья и предотвращение распространения опасных заболеваний среди населения страны.

Кроме того, эти категории лиц могут получать определенные виды медицинской помощи в рамках договора вмененного медицинского страхования.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила поддержку инициативам МОМ в части усиления профилактических и лечебных мер в отношении мигрантов и мобильных групп населения, подчеркнув важность дальнейшего взаимодействия в этой области.