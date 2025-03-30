Глава Минздрава РК и МОМ обсудили вопросы поддержки здоровья мигрантов и беженцев

Здравоохранение
8

Согласно действующего законодательства, мигранты, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, имеют право на получение ГОБМП наравне с гражданами РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства с субрегиональным координатором и главой миссии международной организации по миграции (МОМ) в РК Серханом Актопырак.

Стороны обсудили возможности взаимодействия по вопросом здоровья мигрантов и беженцев, также программу предвыездных осмотров здоровья для заявителей, планирующих долгосрочное пребывание на территории Казахстана.

Как было отмечено в ходе встречи, в условиях современных вызовов и чрезвычайных ситуаций в мире, особенно актуально соблюдение принципа «здоровье для всех», в том числе для беженцев и мигрантов.

Согласно действующего законодательства мигранты, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, имеют право на получение ГОБМП наравне с гражданами РК.

Что касается временно пребывающих на территории страны, то им гарантировано получение медпомощи только при отдельных случаях заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Эта мера направлена на обеспечение общественного здоровья и предотвращение распространения опасных заболеваний среди населения страны.

Кроме того, эти категории лиц могут получать определенные виды медицинской помощи в рамках договора вмененного медицинского страхования.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила поддержку инициативам МОМ в части усиления профилактических и лечебных мер в отношении мигрантов и мобильных групп населения, подчеркнув важность дальнейшего взаимодействия в этой области.

#мигранты #Минздрав РК #беженцы

Популярное

Все
Отношения Казахстана и Узбекистана носят характер постоянного тактико-стратегического взаимодействия – политолог
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Казахстан завершен
Токаев: «Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа»
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Токаев поздравил нового президента МОК
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны
ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения
Партийцы AMANAT приняли участие в «Тазару күні» в рамках акции «Таза Қазақстан»
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане
«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции
Врачи решили выписать папу Франциска из больницы
День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку в Астане
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Мощный циклон угрожает Австралии
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии

Читайте также

Казахстанцы отмечают международный день информирования об э…
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
Еще 195 стоматологических кабинетов откроется в школах Каза…
Свыше 33 млрд тенге выделили на строительство Центра гемато…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]