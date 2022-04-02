Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров провел встречу с членами Клуба главных редакторов Казахстана на площадке «Казахстанского института общественного развития» «Рухани жаңғыру», сообщает Kazpravda.kz.

В мероприятии, прошедшем в гибридном формате, приняли участие представители республиканских и региональных СМИ.

В своем выступлении Аскар Умаров отметил, что перед министерством стоит ряд конкретных задач, озвученных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 16 марта т.г. В частности, совершенствование отраслевого законодательства, повышение конкурентоспособности отечественного медиапространства и государственной информационной политики, а также другие актуальные вопросы повестки дня.

Участники мероприятия выразили готовность принять активное участие в обсуждении все инициатив министерства по всему спектру актуальных вопросов развития СМИ.

В целом, по мнению участников, совершенствование подходов министерства в информационной работе будут способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития медиапространства страны.