Глава миссии Бюро ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек рассказала о работе наблюдателей

Политика

Около 300 наблюдателей миссии Бюро ОБСЕ начали работу на избирательных участках.

Международные наблюдатели знакомятся с ходом процедуры голосования в Казахстане, сообщает  Kazpravda.kz. 

Глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек прокомментировала начало работы по наблюдению за ходом президентских выборов в Казахстане. 

"Это первый участок, на котором мы работаем сегодня. Но несмотря на это с 6.30 утра около 300 наших наблюдателей начали свою работу. Это не только в Астане, но и в Алматы, ВКО и других регионах Казахстана. Мы используем специальную форму для заполнения с помощью электронной ручки. На выборах заполняем сотни таких форм. Но наша работа не заканчивается после закрытия участков. Наши коллеги будут оставаться на различных участках для наблюдения. После подсчета голосов наша работа также не закончится", – говорит Урсула. 

Это второй визит Гацек в Казахстан. Ранее она работала на выборах в 2019 году. 

"Завтра на пресс-конференции наша миссия – озвучить результаты нашей работы, которая была начата еще в октябре месяце. Мы не сравниваем выборы прошлого раза и нынешние. Также мы не сравниваем процесс выборов в одной стране с другими странами. Каждые выборы индивидуальны", – сообщила  Урсула Гацек. 

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