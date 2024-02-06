Маулен Ашимбаев поздравил Олжаса Бектенова с назначением

Сегодня Олжас Бектенов указом главы государства был назначен премьер-министром страны.

– Олжас Абайулы – опытный госслужащий, достойно занимающий ответственные должности в интересах страны. Поэтому надеемся и желаем, чтобы он выполнил важные задачи, возложенные на него на новом посту.

Как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев, в настоящее время экономика страны имеет четкие цели. Также было сказано, что для реализации инициатив в этом направлении необходимы смелые решения и конкретные действия. В данное время хочу подчеркнуть, что Сенат всегда готов работать рука об руку с правительством, чтобы качественно и своевременно выполнять задачи главы государства, – отметил Маулен Ашимбаев.