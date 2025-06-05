Фото: пресс-служба Сената

Президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев ознакомился с ходом строительства Центра инклюзивного спорта и обсудил актуальные вопросы организации социальной инфраструктуры и оборудования с акимом столицы Женисом Касымбеком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Центр инклюзивного спорта, строительство которого было начато весной этого года, представляет собой уникальный комплекс. Здесь параспортсмены смогут не только тренироваться и готовиться к соревнованиям, но также проходить реабилитацию.

Создаются условия и для социализации, включая широкий спектр услуг профессиональных тренеров и специализированно оборудованных залов. Среди них – залы для игры в футбол и баскетбол на колясках, настольный теннис, голбол, волейбол сидя, бочча и др. Также в центре будут оказываться физкультурно-спортивные, реабилитационные услуги для детей и взрослых с инвалидностью.

Построение инклюзивного общества и создание равных возможностей для граждан с инвалидностью, как отметил Маулен Ашимбаев, является приоритетным направлением политики страны и концепции Справедливого Казахстана.

Спикер Сената подчеркнул, что Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым уделяется большое внимание реализации инклюзивных подходов в государственной политике. А принцип справедливости, лежащий в основе преобразований в Казахстане, проводимых по инициативе Главы государства, не может быть достигнут без построения инклюзивного общества, обеспечивающего равные возможности для всех, комплексного подхода.