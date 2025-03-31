Фото: пресс-служба Сената

В Астане началось строительство Центра инклюзивного спорта. Президент казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев ознакомился с графиком работ по возведению спортивного здания, а также принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как он отметил, приоритетное внимание построению инклюзивного общества и созданию равных возможностей для граждан с инвалидностью в стране уделяет Глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность построения справедливого общества, в котором каждый гражданин имеет возможности для развития и самореализации. Новый Центр инклюзивного спорта станет местом, где спортсмены с инвалидностью смогут тренироваться, готовиться к международным соревнованиям и покорять новые вершины. Здесь будут оборудованы залы для игры в бочча, баскетбол и футбол на колясках, голбол, волейбол сидя и многие другие виды спорта. Это позволит нашим спортсменам готовиться к международным соревнованиям на высоком уровне», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Вместе с тем, спикер Сената подчеркнул, что строительство центра имеет большое значение не только для спортивных достижений, но и, прежде всего, это возможность для самореализации, общения и поддержки друг друга. Это важный инструмент распространения правильной системы ценностей, социализации детей с инвалидностью, для адаптации их к взрослой жизни.

Также Маулен Ашимбаев поблагодарил за поддержку в реализации проекта акимат города Астаны и всех активных граждан, вкладывающих свои силы в развитие инклюзивного спорта и создание возможностей для параспортсменов.

Участие в торжественной церемонии приняли аким Астаны Женис Касымбек, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, руководители и члены параспортивных федераций и другие.