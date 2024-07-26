Главе правительства показали новый проект генплана города Семей

Глава правительства Олжас Бектенов проверил работы по благоустройству и созданию комфортной среды для жителей города Семей, ознакомился с ходом строительства нового автогужевого моста и планами по реконструкции подвесного моста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов осмотрел новое общественное пространство в левобережной части областного центра, расположенное под подвесным мостом. Уникальный проект реализован в целях создания комфортной для проживания среды и реализации концепции «Город для людей».

Всего благоустройством здесь охвачено более 12 тыс. м2 территории. Установлены баскетбольное и футбольное поля с трибунами для болельщиков. Построены амфитеатр и сцена для мероприятий и концертов. Предусмотрено архитектурное освещение с установкой 250 фонарей. Художественной росписью покрыто более 1500 м2 стен. Заасфальтировано 5 тыс. м2 с обустройством 370 м тротуара. Территория стала излюбленным местом отдыха горожан и гостей Семея, в особенности – молодежи.

Аким города Семей Нурбол Нурсагатов доложил о дальнейших планах по благоустройству и текущем статусе разработки нового Генерального плана города. Проект разработан и находится на рассмотрении комплексной градостроительной экспертизы. В основе генплана лежат ключевые направления развития территории областного центра, включая социальные, рекреационные и производственные зоны. В сентябре документ планируется разместить на портале «Открытые НПА». Далее предстоит рассмотрение со стороны общественности, с последующим внесением на утверждение правительства.

Олжас Бектенов ознакомился с ходом реконструкции автогужевого моста, работы по которому начались в 2022 году. Общая длина нового четырехполосного сооружения составит 1,3 км, ширина – 23 м. При этом старый автогужевой мост, введенный в эксплуатацию в 1964 году, будет использоваться только для пешеходного движения. На сегодня выполнены работы по возведению опор, устройству и бетонированию буронабивных свай. Всего будет построено 9 опор и 8 пролетов. Планируется также реконструкция подвесного моста – визитной карточки Семея.

В результате обследования состояние объекта было оценено как неудовлетворительное. На стадии разработки – проектно-сметная документация, где учтены все необходимые ремонтные работы: замена дорожного полотна, переустройство инженерных сетей кабелей, устранение коррозии, покраска металлоконструкции и ремонт водоотводов.

С получением статуса областного центра в Семее увеличилась интенсивность передвижения транспортных средств. Город разделяет река Иртыш, и мосты являются связующими звеном транспортного сообщения. Уникальным символом является подвесной мост, не имеющий аналогов ни в одной из стран СНГ. В этой связи глава правительства дал ряд поручений для завершения реконструкции в установленные сроки. Отдельное внимание уделено важности строительства объездной дороги в обход Семея. Так, объездная дорога II технической категории протяженностью 51,5 км предусмотрена с западной стороны г. Семей.

Планируется двухполосное движение, устройство 6 транспортных развязок, 3 мостов и 2 путепроводов. Областной центр является транзитным городом, через который пролегают международные автомобильные дороги. В этой связи необходимо разгрузить улицы и транзитный коридор, соединяющий автодороги Семей-Павлодар, Семей-Курчатов, Семей-Алматы и Семей-Усть-Каменогорск. Акимату области Абай совместно с министерствами транспорта, финансов и национальной экономики поручено проработать вопросы реализации данного проекта.