Главное, ребята, сердцем не стареть

Все мы – его ученики

Сагымбай Кабашевич – президент Академии журналистики РК, доктор исторических наук, профессор кафед­ры журналистики КазНУ им. аль-Фараби, действительный член четырех академий, Почетный журналист Казахстана. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство нынешних сотрудников «Казахстанской правды» в прошлом – воспитанники Сагымбая Козыбаева, ведь за 50 лет преподавания на факультете журналистики он выпустил в большую жизнь тысячи и тысячи специалистов.

Сегодня среди его воспитанников – руководители медиахолдингов, главные редакторы газет, телевидения и радио. Перефразируя классика, можно сказать: как из гоголевской «Шинели» вышла вся русская литература, так из творческой мастерской Сагымбая Козыбаева – практически вся нынешняя казахстанская журналистика.

Большой друг Сагымбая Кабашевича, его заместитель по Академии журналистики РК, вице-президент антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Валерий Жандаулетов так отозвался о юбиляре:

– Во-первых, Сагымбай любит жизнь во всех ее проявлениях, и это, на мой взгляд, самое главное. Во-вторых, он профессионал и ученый высшей пробы. В-третьих, мало таких патриотов, как Сагымбай Кабашевич, которые так ратуют за нашу страну, историю и журналистику. Это три основных момента, которые так привлекают к Сагымбаю Кабашевичу многих и многих людей. Не припомню ни одного случая, чтобы он кому-то отказал в помощи. Он – лидер в любой компании, непревзойденный тамада, превосходный оратор и организатор массовых мероприятий.

Ступени мастерства

Мэтрами, как известно, не рож­даются, ими становятся, шаг за шагом постигая тайны мастерства. Так и Сагымбай Кабашевич после окончания факультета журналистики Ленинградского университета им. А. Жданова шел к вершинам своей профессии, как говорится, от простого к сложному: начал рядовым сотрудником Казахского радио, затем был приглашен в КазГУ, где прошел путь от преподавателя факультета журналистики до профессора.

При этом ему выпала честь во многом быть первопроходцем. Например, он стоял у истоков создания кафедры техники газетного дела и СМИ, которой руководил 15 лет, а также кафед­ры международной журналистики. По его инициативе в Казахстане стали проводиться первые международные конференции по теории журналистики.

Сагымбай Козыбаев – единственный в СНГ доктор исторических наук, защитивший диссертацию в Москве в форме научного доклада по совокупнос­ти опубликованных работ по истории печати, радио и телевидения. В конце 80-х годов к нему пришло и международное признание: он был приглашен читать лекции для студентов Германии, США, Турции, Сингапура, России, Узбекистана.

Надо подчеркнуть, что свою профессию Козыбаев знает не только как теоретик и педагог, но и как постоянно пишущий автор: его перу принадлежит более 50 книг, его статьи регулярно появляются на страницах газет.

Как говорит сам Сагымбай Кабашевич, книга для журналиста – закономерный итог свершенного:

– Книга – выношенное дитя. Какими чувствами наполнено сердце матери, принесшей в мир ребенка? Примерно такое и у меня ощущение. Не думаю, что перегнул. Все написанные мною строки пропущены через

сердце, прочувствованы им. Повествуя даже о прошлом, я понимаю, что это своеобразное настоящее и даже будущее, с которым, по мнению Гейне, мы в самом деле разминулись в пути. Ведь прошлое – это родина души человека, и перо призвано это доказать.

Его книги заставляют задуматься над извечными вопросами бытия: что такое добро и зло, как обустроена наша жизнь, что мешает, а что помогает продвигаться вперед? Как человека неравнодушного, влюбленного в жизнь, его волнует все – политика, дальняя и близкая, каждодневные заботы, с которыми сталкивается каждый из нас, мечты и социальная справедливость, дружба и предательство, любовь – истинная и продажная, проблемы воспитания и современная нравственность…

Сын своего отца

Когда-то мудрый Экзюпери сказал, казалось бы, очень простые слова о том, что все мы – родом из детства. Действительно, именно тогда у ребенка закладываются те основы, из которых потом прорастают все его духовные и душевные качества.

В этом плане Сагымбаю Кабашевичу повезло – он вырос в семье, которая стала знаковой в истории нашей страны.

Его отец Кабаш Козыбаев в годы войны, будучи председателем колхоза, чтобы помочь защитникам Сталинграда, продал все свое имущество и купил звено бомбардировщиков. На крыльях этих самолетов были начертаны его имя и фамилия. Так отец Сагымбая боролся­ с фашизмом, незримо присутствуя в самых жарких боях.

Многое из характера отца перенял его сын – благородство поступков, трудолюбие, настойчивость в достижении цели. «Все, что я видел в отце, было для меня хорошим примером», – говорит Сагымбай Кабашевич. А если судить по имени – Сагымбай, то и для отца он был долгожданным, любимым ребенком.

Старший брат Сагымбая – Манаш – был одним из самых крупных историков Казахстана. Сегодня имя академика Манаша Козыбаева носит Северо-Казахстанский университет, а также школы и улицы в ряде городов республики. В память о своей семье Сагымбай Козыбаев написал книгу «Звезды в небе».

Жизнь как открытая книга

Особое место в творческом наследии Сагымбая Кабашевича занимает история, которую он сравнивает с тонкой мембраной:

– В ней чего только не было намешано! И той же любви. И моря крови. Мести, ненависти к чужеродному. Создания угодных стереотипов, неприятия ра­совой принадлежности, другой религии.

Как ни одна наука, история требует непредвзятого взгляда. В общечеловеческом мире ратовать надо за взаимное уважительное отношение друг к другу. Все народы, все нации достойны друг друга, отмечает он в эссе «Золотая Орда». Именно поэтому Козыбаев – интернационалист, как говорится, до мозга костей, у него огромное коли­чество друзей по всему земному шару. Это люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разных возрастов, но все они объединены одним именем – Сагымбай. Это как своего рода пароль в мир профессиональной журналистики, истинной дружественности и искренности чувств.

Несмотря на возраст патриарха, Сагымбай Кабашевич молод душой. Мне кажется, что своеобразным источником молодости для него являются его воспитанники, студенты, к которым он относится с большой любовью.

– Он трепетно относится к своим студентам, потому что видит в них своих детей, своих последователей, – считает и Валерий Жандаулетов, – помогает им устроиться на практику, на работу. А с его опытом и знаниями дать дельный совет – святое дело. Он очень ратует за молодежь, никогда не ставит плохих оценок, и, если студент на экзамене явно «плывет», Сагымбай Кабашевич старается обратить неловкую ситуацию в шутку, – рассказывает Валерий Айтмукашевич.

Действительно, пошутить Козыбаев умеет, он тонко чувствует юмор. Его слог афористичен. Например, в книге «Душа моя – перо» есть даже особый раздел, названный «Монисто», в котором, словно жемчужины, нанизанные на единую нить, собраны афоризмы автора. Это тот редкий литературный жанр, доступный далеко не каждому, где краткость поистине сестра таланта. Судите сами.

«Все цветы однажды увядают. Ос­тается память». «Любая раскачиваемая лодка в конечном счете тонет». «В любом случае руки надо мыть. И душу заодно». «Если нет искры в мозгу, не помогут и Гарвард, и КазГУ». «За все вкусное в жизни надо расплачиваться». «Историю спустя определенное время надо непременно просеивать для Ее Величества Истины». «Пики поко­ряются лишь избранным»...

Те, кто давно знает Сагымбая Кабашевича, утверждают, что, когда слышатся­ его легкие шаги в университетских коридорах, мягкий баритон, ироничный каламбур в ответ на последние но­вости, не верится паспортным данным. Сагымбай Козыбаев молод душой и таким останется всегда, потому что молодо его нестареющее перо, потому что в поседевшем с годами мужчине продолжает жить мальчишка, который смотрит на жизнь широко открытыми глазами.