Главное, ребята, сердцем не стареть Общество 16 июля 2024 г. 6:30 7 Елена Брусиловская корреспондент Алматинского корпункта Как Сагымбай Козыбаев шаг за шагом постигал тайны журналистского мастерства фото Юрия Беккера Все мы – его ученики Сагымбай Кабашевич – президент Академии журналистики РК, доктор исторических наук, профессор кафедры журналистики КазНУ им. аль-Фараби, действительный член четырех академий, Почетный журналист Казахстана. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство нынешних сотрудников «Казахстанской правды» в прошлом – воспитанники Сагымбая Козыбаева, ведь за 50 лет преподавания на факультете журналистики он выпустил в большую жизнь тысячи и тысячи специалистов. Сегодня среди его воспитанников – руководители медиахолдингов, главные редакторы газет, телевидения и радио. Перефразируя классика, можно сказать: как из гоголевской «Шинели» вышла вся русская литература, так из творческой мастерской Сагымбая Козыбаева – практически вся нынешняя казахстанская журналистика. Большой друг Сагымбая Кабашевича, его заместитель по Академии журналистики РК, вице-президент антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Валерий Жандаулетов так отозвался о юбиляре: – Во-первых, Сагымбай любит жизнь во всех ее проявлениях, и это, на мой взгляд, самое главное. Во-вторых, он профессионал и ученый высшей пробы. В-третьих, мало таких патриотов, как Сагымбай Кабашевич, которые так ратуют за нашу страну, историю и журналистику. Это три основных момента, которые так привлекают к Сагымбаю Кабашевичу многих и многих людей. Не припомню ни одного случая, чтобы он кому-то отказал в помощи. Он – лидер в любой компании, непревзойденный тамада, превосходный оратор и организатор массовых мероприятий. Ступени мастерства Мэтрами, как известно, не рождаются, ими становятся, шаг за шагом постигая тайны мастерства. Так и Сагымбай Кабашевич после окончания факультета журналистики Ленинградского университета им. А. Жданова шел к вершинам своей профессии, как говорится, от простого к сложному: начал рядовым сотрудником Казахского радио, затем был приглашен в КазГУ, где прошел путь от преподавателя факультета журналистики до профессора. При этом ему выпала честь во многом быть первопроходцем. Например, он стоял у истоков создания кафедры техники газетного дела и СМИ, которой руководил 15 лет, а также кафедры международной журналистики. По его инициативе в Казахстане стали проводиться первые международные конференции по теории журналистики. Сагымбай Козыбаев – единственный в СНГ доктор исторических наук, защитивший диссертацию в Москве в форме научного доклада по совокупности опубликованных работ по истории печати, радио и телевидения. В конце 80-х годов к нему пришло и международное признание: он был приглашен читать лекции для студентов Германии, США, Турции, Сингапура, России, Узбекистана. Надо подчеркнуть, что свою профессию Козыбаев знает не только как теоретик и педагог, но и как постоянно пишущий автор: его перу принадлежит более 50 книг, его статьи регулярно появляются на страницах газет. Как говорит сам Сагымбай Кабашевич, книга для журналиста – закономерный итог свершенного: – Книга – выношенное дитя. Какими чувствами наполнено сердце матери, принесшей в мир ребенка? Примерно такое и у меня ощущение. Не думаю, что перегнул. Все написанные мною строки пропущены через сердце, прочувствованы им. Повествуя даже о прошлом, я понимаю, что это своеобразное настоящее и даже будущее, с которым, по мнению Гейне, мы в самом деле разминулись в пути. Ведь прошлое – это родина души человека, и перо призвано это доказать. Его книги заставляют задуматься над извечными вопросами бытия: что такое добро и зло, как обустроена наша жизнь, что мешает, а что помогает продвигаться вперед? Как человека неравнодушного, влюбленного в жизнь, его волнует все – политика, дальняя и близкая, каждодневные заботы, с которыми сталкивается каждый из нас, мечты и социальная справедливость, дружба и предательство, любовь – истинная и продажная, проблемы воспитания и современная нравственность… Сын своего отца Когда-то мудрый Экзюпери сказал, казалось бы, очень простые слова о том, что все мы – родом из детства. Действительно, именно тогда у ребенка закладываются те основы, из которых потом прорастают все его духовные и душевные качества. В этом плане Сагымбаю Кабашевичу повезло – он вырос в семье, которая стала знаковой в истории нашей страны. Его отец Кабаш Козыбаев в годы войны, будучи председателем колхоза, чтобы помочь защитникам Сталинграда, продал все свое имущество и купил звено бомбардировщиков. На крыльях этих самолетов были начертаны его имя и фамилия. Так отец Сагымбая боролся с фашизмом, незримо присутствуя в самых жарких боях. Многое из характера отца перенял его сын – благородство поступков, трудолюбие, настойчивость в достижении цели. «Все, что я видел в отце, было для меня хорошим примером», – говорит Сагымбай Кабашевич. А если судить по имени – Сагымбай, то и для отца он был долгожданным, любимым ребенком. Старший брат Сагымбая – Манаш – был одним из самых крупных историков Казахстана. Сегодня имя академика Манаша Козыбаева носит Северо-Казахстанский университет, а также школы и улицы в ряде городов республики. В память о своей семье Сагымбай Козыбаев написал книгу «Звезды в небе». Жизнь как открытая книга Особое место в творческом наследии Сагымбая Кабашевича занимает история, которую он сравнивает с тонкой мембраной: – В ней чего только не было намешано! И той же любви. И моря крови. Мести, ненависти к чужеродному. Создания угодных стереотипов, неприятия расовой принадлежности, другой религии. Как ни одна наука, история требует непредвзятого взгляда. В общечеловеческом мире ратовать надо за взаимное уважительное отношение друг к другу. Все народы, все нации достойны друг друга, отмечает он в эссе «Золотая Орда». Именно поэтому Козыбаев – интернационалист, как говорится, до мозга костей, у него огромное количество друзей по всему земному шару. Это люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разных возрастов, но все они объединены одним именем – Сагымбай. Это как своего рода пароль в мир профессиональной журналистики, истинной дружественности и искренности чувств. Несмотря на возраст патриарха, Сагымбай Кабашевич молод душой. Мне кажется, что своеобразным источником молодости для него являются его воспитанники, студенты, к которым он относится с большой любовью. – Он трепетно относится к своим студентам, потому что видит в них своих детей, своих последователей, – считает и Валерий Жандаулетов, – помогает им устроиться на практику, на работу. А с его опытом и знаниями дать дельный совет – святое дело. Он очень ратует за молодежь, никогда не ставит плохих оценок, и, если студент на экзамене явно «плывет», Сагымбай Кабашевич старается обратить неловкую ситуацию в шутку, – рассказывает Валерий Айтмукашевич. Действительно, пошутить Козыбаев умеет, он тонко чувствует юмор. Его слог афористичен. Например, в книге «Душа моя – перо» есть даже особый раздел, названный «Монисто», в котором, словно жемчужины, нанизанные на единую нить, собраны афоризмы автора. Это тот редкий литературный жанр, доступный далеко не каждому, где краткость поистине сестра таланта. Судите сами. «Все цветы однажды увядают. Остается память». «Любая раскачиваемая лодка в конечном счете тонет». «В любом случае руки надо мыть. И душу заодно». «Если нет искры в мозгу, не помогут и Гарвард, и КазГУ». «За все вкусное в жизни надо расплачиваться». «Историю спустя определенное время надо непременно просеивать для Ее Величества Истины». «Пики покоряются лишь избранным»... Те, кто давно знает Сагымбая Кабашевича, утверждают, что, когда слышатся его легкие шаги в университетских коридорах, мягкий баритон, ироничный каламбур в ответ на последние новости, не верится паспортным данным. Сагымбай Козыбаев молод душой и таким останется всегда, потому что молодо его нестареющее перо, потому что в поседевшем с годами мужчине продолжает жить мальчишка, который смотрит на жизнь широко открытыми глазами. #Журналист #СМИ #профессия #Сагымбай Козыбаев