Главное – желание

Чтобы освоить язык великого Абая, нужны только желание и хороший преподаватель. И то, и другое здесь есть. Государственный язык слушатели курсов изучают по зову души и сердца. Уроки проходят в произвольном формате, по примеру сети бесплатных разговорных клубов казахского языка «Батыл бол», где практикуются живая разговорная речь, грамматика, знакомство с национальной культурой. На курсах учатся использовать государственный язык в жизненных ситуациях – как, к примеру, купить продукты в магазине, заказать такси, познакомиться. И только потом преподается грамматика. Курсы ведет заведующая отделением Атырауского гуманитарного колледжа Куралай Доскариева, которая однажды пришла сюда заменить заболевшего педагога, да так и осталась. Вообще-то Куралай преподает английский язык, но как носитель казахского на первых порах помогала осваивать государственный язык представителям других национальностей.

Как рассказывает Куралай, уроки родного языка она ведет здесь уже более полугода, так как увидела, насколько искренне, с большим желанием и воодушевлением люди стали изучать государственный язык.

– Специальной программы у нас нет. Урок строится по желанию участников, но всегда дается домашнее задание. На первых порах многие интересуются бытовым языком, который применяется в повседневной жизни. Он быстрее осваивается с помощью диалогов. Наш класс делится на группы, и каждой из них дается тема. Это очень удобно, – говорит Куралай Доскариева.

Среди тех, кто посещает курсы, пенсионерка Наталья Власова. В Атырау она приехала 40 лет назад после окончания Туркменского политехнического института. Молодого химика-технолога направили на Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Тогда делопроизводство велось на русском языке, потом на казахском и русском, поэтому большой необходимости в знании государственного языка не было.

– Сейчас ситуация иная. Очень многие люди начали общаться на государственном языке. В заведениях сферы услуг в основном говорят на казахском языке. И чтобы чувствовать себя в социуме более комфортно и уверенно, решила учить казахский язык. Некоторые слова я и раньше знала, но этого недостаточно. Поэтому я здесь, – сказала Наталья Власова, которая к тому же является солисткой вокального ансамбля «Гурьевчанка».

Куралай Доскариева убеждена, что надо поддержать такое начинание, надо создавать для желающих условия, чтобы они могли освоить казахский язык хотя бы на начальном уровне.

Мы поинтересовались у Куралай: каждому ли человеку по силам выучить казахский язык?

– У всех есть шанс. И это зависит от самого человека. Мое дело – давать слушателям информацию, вовлекать их в изучение с помощью разных видов игр, методик. Осознанное желание знать казахский язык – это одно из составляющих успеха обучения, – считает учитель.

Отметим, что занятия проходят на бесплатной основе. А организовал их руководитель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев. Кстати, он сам также изу­чает казахский язык.

– Уверен, языки не должны конкурировать друг с другом, ценность каждого из них неоспорима. Ну а возможность читать произведения на казахском в оригинале, смотреть фильмы без перевода – это же так здорово! Пробуем применять свои знания в магазине, автобусе, поликлинике, на работе, – говорит Андрей Кораблев.