Главное – желание

Свежий выпуск
155
Серик Кабдулов

В Атырау вот уже почти год люди разных возрастов по выходным спешат в народную библиотеку русского этнокультурного объединения «Былина» – именно в эти дни здесь работают курсы казахского языка.

Чтобы освоить язык великого Абая, нужны только желание и хороший преподаватель. И то, и другое здесь есть. Государственный язык слушатели курсов изучают по зову души и сердца. Уроки проходят в произвольном формате, по примеру сети бесплатных разговорных клубов казахского языка «Батыл бол», где практикуются живая разговорная речь, грамматика, знакомство с национальной культурой. На курсах учатся использовать государственный язык в жизненных ситуациях – как, к примеру, купить продукты в магазине, заказать такси, познакомиться. И только потом преподается грамматика. Курсы ведет заведующая отделением Атырауского гуманитарного колледжа Куралай Доскариева, которая однажды пришла сюда заменить заболевшего педагога, да так и осталась. Вообще-то Куралай преподает английский язык, но как носитель казахского на первых порах помогала осваивать государственный язык представителям других национальностей.

Как рассказывает Куралай, уроки родного языка она ведет здесь уже более полугода, так как увидела, насколько искренне, с большим желанием и воодушевлением люди стали изучать государственный язык.

– Специальной программы у нас нет. Урок строится по желанию участников, но всегда дается домашнее задание. На первых порах многие интересуются бытовым языком, который применяется в повседневной жизни. Он быстрее осваивается с помощью диалогов. Наш класс делится на группы, и каждой из них дается тема. Это очень удобно, – говорит Куралай Доскариева.

Среди тех, кто посещает курсы, пенсионерка Наталья Власова. В Атырау она приехала 40 лет назад после окончания Туркменского политехнического института. Молодого химика-технолога направили на Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Тогда делопроизводство велось на русском языке, потом на казахском и русском, поэтому большой необходимости в знании государственного языка не было.

– Сейчас ситуация иная. Очень многие люди начали общаться на государственном языке. В заведениях сферы услуг в основном говорят на казахском языке. И чтобы чувствовать себя в социуме более комфортно и уверенно, решила учить казахский язык. Некоторые слова я и раньше знала, но этого недостаточно. Поэтому я здесь, – сказала Наталья Власова, которая к тому же является солисткой вокального ансамбля «Гурьевчанка».

Куралай Доскариева убеждена, что надо поддержать такое начинание, надо создавать для желающих условия, чтобы они могли освоить казахский язык хотя бы на начальном уровне.

Мы поинтересовались у Куралай: каждому ли человеку по силам выучить казахский язык?

– У всех есть шанс. И это зависит от самого человека. Мое дело – давать слушателям информацию, вовлекать их в изучение с помощью разных видов игр, методик. Осознанное желание знать казахский язык – это одно из составляющих успеха обучения, – считает учитель.

Отметим, что занятия проходят на бесплатной основе. А организовал их руководитель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев. Кстати, он сам также изу­чает казахский язык.

– Уверен, языки не должны конкурировать друг с другом, ценность каждого из них неоспорима. Ну а возможность читать произведения на казахском в оригинале, смотреть фильмы без перевода – это же так здорово! Пробуем применять свои знания в магазине, автобусе, поликлинике, на работе, – говорит Андрей Кораблев.

#Атырау #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык #курсы

Популярное

Все
Якутское кино: между артхаусом и коммерцией
В цирке мамонты
Бум и торжество креатива
«Бату и его друзья» путешествуют по Америке
По три языка на двоих
Под шахтерской маркой
Девушка-полиглот
Знаки судьбы Шамиля Фахрутдинова
Не кладите трубку!
37 лет на шахте с риском для жизни
Альтернативная реальность медиа
Кадры решают все
Распоряжение Главы государства
Вместе люди – сила!
О выборах акимов и электоральной культуре
Если к переделу подойти с умом
79 олимпийских побед
Услышьте нас!
Позицию через петицию
Город-цветник
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Долгие годы жили и не вникали
В Семее выбрали самую красивую девушку
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании
Какие документы подписали президенты стран ЦА по итогам саммита МФСА
Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии
Курсы для переводчиков появятся на платформе Skills Enbek
Подписывать электронные счета-фактуры стало возможным с помощью eGov QR
Более 120 тонн гуманитарной помощи направил Катар в пострадавшую от наводнений Ливию
Премьер обозначил необходимые меры по развитию туризма в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном

Читайте также

Статус ШОС должен укрепляться
Позицию через петицию
К доступному, качественному образованию
Нужны совместные действия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]