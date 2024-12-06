Главную причину бытовых конфликтов назвали в полиции Астаны

За 9 месяцев в столице поступило более 8 525 обращений по фактам агрессии в семьях на бытовой почве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инспектор по защите женщин от насилия управления полиции столичного района Есиль Жанар Молдабаева рассказала о работе с агрессорами и семейными дебоширами, передает Kazpravda.kz

По ее словам, за 10 месяцев в столице было вынесено 7 625 защитных предписаний по недопущению правонарушений, связанных с насилием, а также установлено 647 особых требований к поведению правонарушителей.

«На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений нами предложено предусмотреть открытие специализированных коррекционных центров для работы с агрессорами и разработать алгоритм взаимодействия. За 10 месяцев текущего года в Астане на канал 102 поступило 8 525 обращений граждан по фактам агрессии в семьях на бытовой почве. Такой рост обусловлен различными проблемами. В условиях потери доходов внутри семей отношения между близкими усугубляются и порой переходят в формы насилия», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что профилактика бытовых преступлений остаётся одной из основных задач органов внутренних дел, и принимаются все законодательные меры воздействия в отношении семейных дебоширов и агрессоров.

«Главной причиной бытовых конфликтов остаётся пьянство. Мы принимаем превентивные меры профилактики, такие как пресечение фактов продажи алкоголя в ночное время и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения. Также в целях усиления профилактики активизирована работа с подучетным контингентом, и мы продолжаем работу по направлению на принудительное лечение от алкоголизма и наркозависимости. Усилен контроль за отработкой участковыми инспекторами повторных вызовов по семейным скандалам», — рассказала инспектор.

Также Жанар Молдабаева отметила еще одну проблему, требующую решения — проведение работы с агрессорами и семейными дебоширами, включая психологическую коррекцию их поведения.

«Мы должны учить людей не только не нападать и не нарушать личные границы других, но и защищать слабых, а не отвечать насилием на насилие просто для того, чтобы казаться сильнее. В настоящее время в интернете много внимания уделяется помощи женщинам и девочкам, и мы иногда забываем о том, что с мужчинами тоже необходимо работать», — отметила она.

Также в рамках семинара выступила инспектор по защите женщин от насилия Управления полиции столичного района Есиль Жанар Молдабаева.

Напомним, что ежегодная международная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» традиционно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за искоренение насилия в отношении женщин, и заканчивается 10 декабря, в Международный день по правам человека.