Главные конкуренты – Узбекистан и Украина

Спорт
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Аскар Султан

На прошедшей неделе тренерский штаб национальной команды Казахстана по боксу объявил состав, который выступит на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд).

фото kfb.kz

Напомним, что на континентальном первенстве, которое пройдет с 29 ноября по 11 декаб­ря, нашу страну будут представлять следующие боксеры: в весовой категории до 48 кг – Санжар Ташкенбай, до 51 кг – Сакен Бибосынов, до 54 кг – Махмуд Сабырхан, до 57 кг – Оразбек Асылкулов, до 60 кг – Бейбарыс Жексен, до 63,5 кг – Мухаммедсабыр Базарбайулы, до 67 кг – Дулат Бекбауов, до 71 кг – Абылайхан Жусупов, до 75 кг – Диас Молжигитов, до 81 кг – Ерасыл Жакпеков, до 86 кг – Бекзат Нурдаулетов, до 91 кг – Сагындык Тогамбай, свыше 92 кг – Айбек Оралбай.

Этот чемпионат будет по-свое­му уникальным: в нем впервые выступит команда из Европы, а именно – сборная Украины. Коман­ду этой страны в мужской и женской сетке представят 25 человек. Ранее, впервые в истории, команда этой страны выступила и на юношеском чемпионате Азии в Аль-Айне (ОАЭ). Так, на первенстве континента выступят чемпион Европы и участник Олимпиады-2024 Айдер Абдураимов, участник летних Игр в Париже-2024 Дмитрий Ловчинский. Кроме них, Украину представят известные боксеры Иван Сапун и Богдан Толмачев, призер чемпионата Европы среди юношей до 22 лет Андрей Ефимович, чемпион Европы среди юниоров Даниил Дрыжак.

Что это значит для сборной Казахстана? В первую очередь – серьез­ное усиление соперни­чества. В Азии команды и так не самые простые, среди них выделялся и Узбекистан (победитель Олимпиады в Париже в командном первенстве). Правда, в этот раз было решено не отправлять на турнир олимпийских чемпио­нов, но есть ряд других высококлассных боксеров, в чис­ле которых – чемпион мира 2019 года Миразизбек Мирзахалилов, призеры и финалисты первенств планеты Мадияр Саидрахимов, Шодиержон Меликузиев, Шахзод Музаффаров, Муджибулло Турсунов, чемпион мира и Азии среди молодежи Хавасбек Асадуллаев, пятикратный чемпион Азии по юниорам и молодежи Джахонгир Зокиров.

Это будет весьма увлекательный чемпионат. Многие специа­листы отдают предпочтение в командном первенстве именно сборной Казахстана, которая отправила туда весьма звездный состав.

#Спорт #бокс #чемпионат Азии

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