В подстрекательстве к даче взятки в 18 млн тенге подозревают чиновника в Туркестанской области

Руководитель департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области подозревается по взяточничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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Антикоррупционная служба по Туркестанской области проводит досудебное расследование в отношении руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области Министерства сельского хозяйства РК и его пособника.

"Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в 18 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в городе Туркестане", – детализировали в ведомстве.

С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу.



Досудебное расследование продолжается.

