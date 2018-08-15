Главу крестьянского хозяйства и его дочь убили в Жамбылской области
Инга Селезнева
В Жамбылской области из корыстных побуждений 14 августа были убиты глава крестьянского хозяйства и его дочь, сообщает Kazpravda.kz.
"Сотрудниками полиции региона по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении 14 августа в Шуском районе области из корыстных побуждений убийства главы крестьянского хозяйства и его дочери", – проинформировали в пресс-службе МВД РК.
По словам официального представителя МВД Казахстана Алмаса Садубаева, в ходе задержания были изъяты мотоцикл, ноутбук, мобильные телефоны и деньги, которыми завладел подозреваемый.
В настоящий момент проводится досудебное расследование.
Также Садубаев сообщил, что сотрудниками департамента собственной безопасности МВД РК в служебном кабинете после получения взятки от подозреваемого за непривлечение его к уголовной ответственности был задержан сотрудник Мунайлинского РОВД Мангистауской области. На данный момент проводится досудебное расследование по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки).