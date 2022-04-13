В специализированном следственном суде рассмотрели ходатайство следователя антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы областного суда, санкцией суда руководитель отдела миграционной службы управления полиции, 43-летний Канат Муканов арестован на два месяца. Он подозревается в получении взятки.

Напомним, Канат Муканов был задержан 11 апреля сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки.