Главу отдела занятости в Атырау уволили после проверки

Как отмечается, Нурлы Хабиева руководила горсобесом в течение 11 лет.

Фото: atpress.kz

В Атырау после служебной проверки уволили руководителя городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Нурлы Хабиеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.

"Согласно письму департамента по делам государственной службы РК по Атырауской области, аппаратом акимата города была проведена служебная проверка, в ходе которой выявили нарушения. Во время дисциплинарной комиссии при акимате были оглашены правонарушения со стороны Нурлы Хабиевой. Так как у руководителя и до этого имелось дисциплинарное взыскание, было принято решение специальной комиссии об увольнении начальника отдела с занимаемой должности", - прокомментировали в городском акимате.

В настоящее время обязанности руководителя городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния временно исполняет заместитель начальника отдела Анар Женисова.

Назначение нового руководителя будет осуществляться по конкурсу.

Нурлы Хабиева руководила горсобесом в течение 11 лет, отмечает издание.