На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю начала священного месяца Рамазан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что связывающие народы двух стран отношения прочной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в последние годы стремительно развиваются.

«Убежден, что всестороннее расширение сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном послужит не только процветанию двух соседних народов и государств, но и обеспечению мира, спокойствию и стабильности во всем нашем регионе», – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Касым-Жомарта Токаева со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Лидера Казахстана также поздравили Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Король Иордании Абдалла II, Наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Король Марокко Мухаммед VI, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Палестины Махмуд Аббас.