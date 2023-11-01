Главы Казахстана и Франции обсудили двустороннее сотрудничество

По словам президента Токаева, в ходе переговоров особое внимание было уделено расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.

– Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Подписана совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Для этого я предложил создать специальную рабочую группу, – сказал президент.

Наряду с этим в ходе переговоров были обсуждены вопросы перехода к «зеленой» экономике и изменения климата. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что высказал Эмманюэлю Макрону ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран. Глава нашего государства заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.

Президенты, учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, договорились о реализации ряда проектов в сфере образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путем.