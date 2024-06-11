Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Камбаратинской ГЭС

Фото: Минэнерго

В понедельник в Вене (Австрия) стартовал Международный энергетический инвестиционный форум, организованный Кыргызстаном совместно с Всемирным банком и правительством Австрии.



По данным пресс-службы Минэнерго, одной из основных тем форума стал проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. В рамках специальной сессии, посвященной реализации данного проекта, министры энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов подписали межведомственное соглашение по подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.



В числе предварительных положений: создание на территории Кыргызской Республики отдельного акционерного общества со следующим долевым участием: кыргызская сторона – 34%, казахстанская сторона – 33% и узбекская сторона – 33%; гарантированная покупка вырабатываемой электроэнергии в объеме, определяемом государствами сторон и т.д.



Кроме того, в рамках участия в Международном форуме министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел ряд встреч, нацеленных на привлечение инвесторов для реализации электроэнергетических проектов в Казахстане.