Глобальный центр цифровой торговли углеродом планируют создать на базе МФЦА

Глава государства принял сопредседателя и генерального директора компании "Sun Seven Stars Investment Group" У Чжэна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговле, а также взаимодействие с Международным финансовым центром Астана.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по реализации совместных инвестционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Кроме того, У Чжэн рассказал о планах своей компании по созданию на базе МФЦА Глобального Центра цифровой торговли углеродом.