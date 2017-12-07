​Глубокие корни Баттала

Перед призывом за плечами его были годы учебы в Кзыл-Ординской школе-интернате им. Абая. Там он, кстати, вступил в комсомол, и это было немаловажным событием в жизни юноши. Весной 1932 года Касым уехал в Ташкент, став слушателем Среднеазиатского рабфака и получил там среднее образование, дающее право поступить в любой институт или университет страны. Но учиться дальше Касыму не пришлось – нужно было идти работать, поддерживать отца-инвалида, мать и младших братьев.

Ему не исполнилось и 18 лет, когда он был назначен инспектором районо в селе Георгиевке, а вскоре и заведующим учебной частью в школе села Каракастек Курдайского района, затем завучем, директором в Тасты-Озекской семилетней школе, завучем средней школы в селе Кугалы – все это Алма-Атинская область. В июне 1939 года Касым Баталов уже работал заведующим учебной частью Республиканской школы пионервожатых при ЦК ЛКСМ – она располагалась тогда в Каскелене – селе под Алма-Атой...

А 6 февраля 1940 года воинский состав уже мчал его через всю страну в самую западную точку Союза – белорусский Брест. Дома у него остались родители, молодая красавица-жена Файзия Ахметовна, фармацевт по образованию, на которой он женился, когда ему не было еще и 20 лет, весной 1937 года, да малолетние сыновья – Казбек и Анвар. Первому из них исполнилось два года, а второму шел всего третий месяц от роду.

По прибытии комсомолец Касым Баталов был определен замполит­руком 9-й батареи 3-го взвода 204-го гаубичного полка («204-й гап») 6-й Орловской Хинганской Краснознаменной стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор М. А. Папсуй-Шапко, и которая входила в состав 4-й армии Западного особого военного округа под командованием генерал-майора А. А. Коробкова. Некоторые подразделения дивизии размещались в Брестской крепости, другие – в форте Ковалево (форт «Е»), что в нескольких километрах от нее. Там, кстати, и находился 204-й гаубичный артиллерийский полк, который в ночь с 21 на 22 июня 1941 года и примет первый бой, отобьет первую атаку врага.

Зимой 1940 года солдаты полка занимались военной подготовкой – большинство из них никогда не держали в руках винтовку, не знали, как подойти к орудию. А еще ежедневная политическая учеба. И так до весны...

Она бушевала в окрестных лесах и полях, из них доносились до солдатских казарм и палаток чудные запахи молодой поросли, по вечерам в соседнем селе Чапаевка слышались звуки гармошки, солдат будили по утрам соловьиные трели.

А Касыму по ночам снились родной аул № 9 в Карабалыкском районе, что на Костанайщине, где он родился и сделал первые шаги по земле, Тургайская степь – широкая, необъятная. Часто неласковой она была к людям: то изнуряющая до 30–35 градусов, до побеления небосвода жара с пыльными бурями, то неистовые, заслоняющие солнце и звездное небо, дующие по несколько дней снежные бураны.

В этих краях, в ауле Кажабике, приютившемся неподалеку от озера Сарыкопа – это центральная часть Торгайской ложбины, и родился Баттал Нарымбайулы, ставший основателем рода Баттал (Баталовых).

На различия в написании фамилии бойца и имени его отца указал при беседе командир дивизиона капитан Каморный, при чтении бумаг внимательно относившийся к каждой запятой, он как раз читал автобиографию Касыма. Комсомолец Баталов успешно прошел проверку политических знаний, считался отличником боевой подготовки – ему в самый раз вступать кандидатом в члены ВКП(б).

– Буква «т» в нашей фамилии потерялась уже в наше, советское время, – пояснил Касым командиру ситуацию. – Тогда в только что созданных местных органах, выдававших документы, работал в основном русскоязычный персонал, такой работник не всегда улавливал специфику звучания и написания незнакомых ему имен казахского населения. Слово «Баттал» происходит от арабского и переводится, как «герой, боец, воин».

Капитан Каморный внимательно посмотрел на Касыма, улыбнулся и подписал свою рекомендацию для вступления его кандидатом в партию большевиков. Это был конец 1940 года.

...А завтра была война. В ту ночь, с 21 на 22 июня, Касым Баталов дежурил в штабе, он только что вернулся с обхода постов и стал заполнять журнал дежурств, когда раздались первые залпы. Стало видно, как в селе Чапаевка загорелись деревянные дома. Снаряды ложились все гуще и гуще. Вспыхнул вещевой склад, начали рваться снаряды в артиллерийском складе... Война!.. Касым выбежал из караулки и бросился к домам комсостава, но будить ему никого не пришлось. Капитан Каморный был уже на ногах. Заправляя на ходу гимнастерку, он отдавал команды: «Поднимать людей! Выкатить орудия!..»

Это отрывок из очерка о Касыме Баталове и его первом бое из книги алматинского писателя Николая Шахова «На берегах Буга», вышедшей в издательстве «Казахстан» в 1964 году. Еще раньше, в 1957-м, вышел роман Сергея Смирнова «Брестская крепость» (расширенное издание его увидело свет в 1964-м). В нем есть и фамилии солдат из Казахстана. В 1965 году С. С. Смирнов получил за роман Ленинскую премию.

«Находившиеся в крепости малочисленные отдельные подраз­деления 42-й и 6-й стрелковых дивизий вместе с пограничниками – всего 3,5 тысячи человек, приняли на себя удар превосходящих сил врага. Почти месяц (28 дней) герои Брестской крепости сковывали 45-ю пехотную немецкую дивизию, усиленную танками, артиллерией и авиацией, большинство их пало в бою, части удалось пробиться к партизанам, часть обессиленных и раненых попала в плен» (БСЭ, т. 4., с. 37).

Лайле Ахметовой – известному исследователю-поисковику, доктору исторических наук, профессору Казахского Национального Университета имени аль-Фараби, долгие годы занимающейся сбором материалов об участии воинов-казахстанцев в Великой Отечественной войне, удалось установить имена 556 защитников крепости из Казахстана и более 200 человек, воевавших на Брестском направлении по воинским подразделениям. Эти материалы вошли в ее книгу «1941. Брестская крепость. Казахстан», вышедшую из печати в прошлом, 2016 году. В главе III на странице 367 приводится «Неполный список казахстанцев 204-го гаубичного артиллерийского полка, форт Ковалево – участников боев в районе г. Брест». В списке под № 5 числится фамилия Касыма Баталова, 1917 года рождения, замполитрука 9-й батареи, 3-го взвода 204-го ГАП.

Отступая, полк с боями дошел до самого Гомеля. Касым уже был назначен замкомандира гаубичной батареи, в октябре 1942 года стал членом ВКП(б) и до конца июля 1943 года воевал в составе 69-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. Затем по октябрь 1944 года был командиром батареи на Ленинградском фронте. Тогда же прошел ускоренные курсы усовершенствования офицерского состава и до конца мая 1945-го командовал артиллерийским дивизионом на I Украинском фронте. Воевал в Польше, Чехословакии, был удосто­ен ордена Красной Звезды. День Победы капитан Баталов встретил в Праге. Тогда же, в мае 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Касым награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечест­венной войне 1941–1945 гг.», которая была вручена ему лишь 16 ноября 1946 года Чимкентским горвоенкоматом. Демобилизовавшись 6 июня того же года, он уже работал учителем истории в казахской средней школе № 7 Чимкента.

Затем Баталова неожиданно назначили секретарем обкома комсомола по кадрам (была такая должность), а в сентябре 1947-го он стал слушателем Республиканской двухгодичной партийной школы при ЦК Компартии Казахстана, пос­ле окончания которой, в авгус­те 1949 года, был избран сек­ретарем Чимкентского райкома, а через год – вторым секретарем Сары-Агашского райкома партии тогдашней Чимкентской области.

Наверное, дальнейшая судьба учителя Касыма Баталова, ставшего партработником, мог­ла сложиться иначе, если бы не донос в «компетентные органы» одного человека, которого когда-то приютил и в течение пяти лет содержал его отец Баттал. Так, в один день Касым и его младший брат Кауан, тоже участник войны, окончивший до этого Алма-Атинское стрелковое училище, служивший командиром взвода, а затем и роты на Ленинградском фронте, член ВКП(б), после тяжелого ранения комиссованный в звании лейтенанта и работавший в советских и партийных органах Алма-Атинской области (последнее место его работы – первый секретарь Балхашского райкома), лишились должностей. Хорошо уже, что не исключили из партии.

Комиссия, проверявшая подметное письмо, не приняла во внимание, что их дед Нарымбайулы, конечно, человек состоятельный, был подвергнут репрессиям со стороны царской администрации за то, что поставил свою подпись под письмом к императору против передачи лучших земель переселенцам, прибывшим в степь в соответствии со Столыпинской реформой. Как и то, что трое сыновей Нарымбая, братьев Баттала, были расстреляны белоказаками атамана Дутова как соратники Амангельды Иманова. (Сегодня в поселке Торгай есть улица, названная в честь братьев Нарымбаевых).

После неудавшейся партийной карьеры Касым Баталов (как и Кау­ан) вернулись к педагоги­ческой деятельности. Касым стал директором средней школы № 21 им. Сталина в том же Сары-Агаше, а Кауан уехал в Курск, на родину своей жены Александры Сергеевны, тоже педагога, окончил там педагогический институт, а вернувшись из России, стал директором средней школы в поселке Табаксовхоз Алма-Атинской области.

В те годы была принята такая форма поощрения – направлять опытных, лучших организаторов школьного дела (да и партийцев тоже) на отстающие участки. Так что жене Касыма Баталовича Файзие Ахметовне, их сыновьям Казбеку и Анвару и дочери Сауле, родившейся в 1954 году, пришлось, как говорится, поездить за мужем и отцом. После Сары-Агача он был директором средней школы в Узун-Агаше, заведующим Джамбулским районным, а затем Алма-Атинским отделами народного образования, инспектором школ Алма-Атинского гороно, директором средней школы № 69 г. Алма-Аты, директором, а затем завучем школы рабочей молодежи № 10 в столице, откуда и вышел на пенсию.

После войны, спустя даже много лет Касым Баталович и его бое­вые друзья и товарищи искали и находили друг друга. Он был членом Алма-Атинской секции бывшей 6-й Орловской Хинганской стрелковой дивизии (в ней поначалу числилось 57 человек), вел переписку с ветеранами Волгограда и учащимися школ на Кировоградщине, где когда-то участвовал в тяжелых боях. В 1965 году Касым Баталов получил памятную медаль, учрежденную в ознаменование присвоения Брестской крепости почетного звания «Крепость-герой», которой очень гордился. В 1967 году Брестским обкомом партии Белоруссии он был приглашен на празднование 50-летия Октября. В память об этом сохранил пропуск на цент­ральную площадь города Бреста. В 1975 году Касыму Баталовичу была вручена грамота Советского комитета ветеранов войны за активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а в 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта он был награжден орденом Отечест­венной войны II степени, получил поздравление от Первого Президента республики Нурсултана Назарбаева.

Скончался Касым Баталович 12 февраля 1997 года и до конца жизни очень гордился своими детьми и внуками. Все они пустили крепкие корни на этой земле, стали достойными людьми.

Старший его сын, Казбек Касымович, окончил геолого-разведочный факультет Казахского горно-металлургического института и сегодня является одним из самых талантливых представителей рода Баттал. Кандидат технических наук, доцент кафедры нефтяной геофизики, он стал крупным ученым в области визуальных исследований скважин, считается первооткрывателем месторождения хромитовой густовкрапленной руды в Актюбинской области на руднике «40 лет Казахстана», он автор 49 научных трудов и трех изобретений. Сын Казбека Касымовича Омар – начальник отдела сопровождения информационных технологий АО «KEGOC», воспитывает троих детей.

Второй сын Касыма Баталовича Анвар – известная в республике харизматичная личность, талант­ливый организатор. Трудовую дея­тельность он начал в 1963 году после окончания Киевского института гражданского воздушного флота в качестве инженера ОТК, а затем инженера по обслуживанию самолетов ИЛ-18 Алма-Атинского объединенного авиаотряда. Но через три года судьба его делает резкий поворот, и Анвар Касымович переходит на комсомольскую, а затем и партийную работу – в мае 1966 года избирается секретарем Алма-Атинского горкома ЛКСМ, затем становится заведующим промышленно-транспортным отделом Калининского райкома партии, вскоре – инструктором орготдела горкома, а через год – заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации горкома КП Казахстана.

В 1979 году – новый поворот судьбы, Анвар Баталов назначается заведующим приемной (Отделом писем и приема граждан) Президиума Верховного Совета Казахской ССР, чуть позже там же – заведующим отделом по воп­росам работы Советов, а в 1981 году утверждается управляющим делами Президиума.

Опыт, приобретенный им в высшем законодательном органе республики, очень пригодился, когда Баталов, уже в независимом Казахстане, был избран депутатом двухпалатного Парламента первого созыва и возглавил в Мажилисе депутатскую группу «За углубление реформ Президента Республики Казахстан». Тогда же он становится инициатором создания и координатором движения «За Казахстан-2030». Именно он вышел с предложением о переносе областного центра Акмолинской области из Астаны в Кокшетау, а центра Алматинской области из Алматы в Талдыкорган, обосновав это экономической, социальной и политической необходимостью, и был поддержан Президентом страны.

После того как срок его депутатства в Мажилисе закончился, Анвар Касымович планировал полностью посвятить себя бизнесу, тем более, что его старший сын Раимбек в 1992 году создал фирму «Раимбек» (с какими трудностями она создавалась, это отдельный разговор, по сути, не было первоначального капитала). Конечно, Анвар Касымович хотел помочь сыну, но тут в Правительстве вдруг вспомнили, что у него высшее авиационное образование, и Баталов утверждается председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики. Еще три года он работал советником Премьер-министра страны. После этого в январе 2003 года окончательно ушел с госслужбы и с тех пор по сегодняшний день является почетным председателем холдинга «Raimbek Group».

Под стать Анвару Касымовичу и его супруга – заслуженный дея­тель РК Элеонора Нигметовна. Главное дело ее жизни – издание и распространение книг, способствующих развитию многонацио­нальной культуры республики. Издательско-книготорговая компания «Алматыкітап», которую она основала и возглавляет почти четверть века, – одна из крупнейших в стране, специализируется на издании детской, учебной и научно-популярной литературы на казахском, русском и английском языках. Элеонора Нигметовна – почетный президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Казахстана, кавалер ордена «Парасат», отмечена множеством отечественных и зарубежных наград в области книгоиздания.

Яркими представителями молодого поколения рода Баттал стали внуки Касыма Баталова – Раимбек и Таир, ставшие крупнейшими отечественными предпринимателями и вошедшие в бизнес-элиту Казахстана. Октябрьский номер казах­станского издания журнала «Forbes» в списке топ-50 самых влия­тельных бизнесменов 2017 года поставил 46-летнего Раимбека Баталова – мажоритарного директора холдинга «Raimbek Group», в который входит целый ряд его компаний, на 27-е место. Он отец шестерых детей. В свою очередь, Таир один из пяти крупнейших зерновых трейдеров Казахстана. У него трое детей. Оба вносят весомый вклад не только в развитие экономики страны, но и экспорт­ного потенциа­ла Казах­стана, выполняют социальные функ­ции. Все они широко занимаются благотворительнос­тью. Успешной бизнес-­леди стала любимая внучка Касыма Баталова Гаухар Баталова.

Это опять же идет от основателя рода – Баттала. Уже говорилось о кляузнике, который, по сути, сломал карьеру его сыновей – Касыма и Кауана. Аксакал не обозлился, постоянно оказывал землякам-аулчанам помощь, внушал своим детям, а потом и внукам: «Будьте правдивы, не завидуйте чужому богатству, помогайте младшим, не марайте себя плохими поступками». Как вспоминал позже один из его сыновей Кауан, когда летом 1930 года их семья возвращалась из Карыбулакского района Кустайщины в Торгайскую область, провожать их вышел весь аул, люди плакали, прощаясь с ними. Касым Баталович так и поступал, как велел отец, – всегда помогал людям, которые обращались к нему за помощью, никогда не отказывал в деньгах, если они у него были.

Третий сын Анвара Касымовича и Элеоноры Нигметовны Наиль с отличием окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «правоведение», магистратуру и языковые курсы – в английском Оксфорде. Сейчас работает директором компании, входящей в холдинг, которым управляет его старший брат Раимбек.

Анвара Касымовича и его сест­ру Сауле Касымовну сердечно благодарит профессор Лайла Ахметова за помощь в издании ее книги о казахстанцах-защитниках Брестской крепости. Я и сам публично поблагодарил Анвара Касымовича, оказавшего материальную поддержку при издании моей книги «Реквием» (о бывшем председателе Совета Министров Казахстана Байкене Ашимове) и опубликовавшего в ней свои воспоминания о нем.

Раимбек Анварович Баталов в свое время был учредителем ежегодной независимой премии «Тарлан» и Клуба меценатов в области литературы, науки, искусства и просвещения. И не его вина, что клуб с некоторых пор перестал действовать. Таир Анварович Баталов содержит две любительские футбольные команды «Раимбек» – молодежную и более возрастную, в одной из которых играет и сам.

...Уже пятое поколение Баталовых крепко становится на ноги. Недавно в одной из газет под рубрикой «Из жизни звезд» появилось фото бессменного солиста музыкальной группы «ALL Давай», а ныне бизнесмена Шокана Маратулы и его супруги, начинающей бизнес-леди Анель Баталовой, у которых родился сын-первенец Алимхан...

Позвонил Анвару Баталову, спросил: не его ли это внучка родила ему правнука?

– Да-да, она самая, Анель – дочь Раимбека, – радостно ответил Анвар Касымович. – Теперь он у нас стал дедом, я таким образом прадедом, а основатель нашего рода Баттал, стало быть, – прапрапрадедом. Жизнь продолжается.

7 декабря исполняется 100 лет со дня рождения защитника Брестской крепости Касыма.