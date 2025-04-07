В рамках Года рабочих профессий молодежное крыло партии Amanat «Жастар Рухы» устроило инфо-тур на завод «Бағашар Мекен» в городе Конаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото филиала партии Amanat по Алматинской области

Учащиеся местных колледжей ознакомились с работой производственных цехов, лабораторной базы, технологиями выпуска антифриза – жидкости, используемой для охлаждения двигателей автомобилей.

В ходе экскурсии ребятам рассказали не только о нюансах промышленного производства, но и перспективах трудоустройства. В частности, подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между колледжами, предприятием и организацией «Жастар Рухы». Документ предусматривает прохождение студентами производственной практики на этом заводе.

До конца года планируется подписать меморандумы еще с 20 колледжами Алматинской области, что позволит обеспечить участие не менее 500 студентов в производственных стажировках с последующей возможностью трудоустройства.