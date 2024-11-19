Годовалый ребенок умер, купаясь в ванне в Актау

До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили об инциденте, который был зарегистрирован 4 ноября в доме одного из микрорайонов города.

Так, 4 ноября ночью на станцию поступил вызов, связанный с состоянием годовалого ребенка. По словам отца, малыш находился без сознания.

До вызова, примерно 15-20 минут назад, ребенка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине.

Данные о смерти были переданы в «102», добавили в пресс-службе учреждения.