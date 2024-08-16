Годовая инфляция в июле ускорилась в большинстве регионов Казахстана

Национальный банк РК сообщил об ускорении годовой инфляции в июле - 8,6%, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июне она была на уровне 8,4%.

Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 14 регионах, в 4 она замедлилась и в 2 осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане и Карагандинской области.

Цены на продовольственные товары в июле ускорились до 5,5% г/г (в июне – 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (8,1%), а минимальный – в Туркестанской области (3,0%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,3% г/г (в июне – 7,4%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,6%), минимальное – в Алматинской области (5,1%).

Цены на платные услуги в июле ускорились до 14,5% г/г (в июне – 13,8%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,8%), значительно ниже – в Улытауской области (10,2%).

В июле рост месячной инфляции по стране составил 0,7%, что выше исторического среднего показателя (0,3% в июле 2017-2021 годов).