Глава международной федерации World Boxing Геннадий Головкин выступил с первым официальным заявлением после нового назначения, сообщает Kazpravda.kz

- Мне выпала большая честь - возглавить World Boxing. Сейчас я получаю поздравления со всего мира, и для меня это очень ценно. Мой путь начался на любительском ринге и привёл меня к Олимпийским играм, званию чемпиона мира и успешной профессиональной карьере. Благодарен родной стране и всем казахстанцам за поддержку, которую я чувствовал на каждом этапе.

Сегодня я делаю новый шаг - беру на себя ответственность работать ради будущего бокса. Перед нами стоит важная задача: вернуть доверие к нашему виду спорта и обеспечить ему прочное место в Олимпийской программе. Мы останемся независимыми и верными Олимпийским ценностям, - заявил GGG в Instagram.

Он стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта.

- Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта, – отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

