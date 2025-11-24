- Мне выпала большая честь - возглавить World Boxing. Сейчас я получаю поздравления со всего мира, и для меня это очень ценно. Мой путь начался на любительском ринге и привёл меня к Олимпийским играм, званию чемпиона мира и успешной профессиональной карьере. Благодарен родной стране и всем казахстанцам за поддержку, которую я чувствовал на каждом этапе.

Сегодня я делаю новый шаг - беру на себя ответственность работать ради будущего бокса. Перед нами стоит важная задача: вернуть доверие к нашему виду спорта и обеспечить ему прочное место в Олимпийской программе. Мы останемся независимыми и верными Олимпийским ценностям, - заявил GGG в Instagram.