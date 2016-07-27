​Голубое топливо: изменен механизм ценообразования

Роза АЛИЕВА

В последнее время на внут­реннем рынке сжиженного нефтяного газа сложилась неоднозначная ситуация. В некоторых регионах респуб­лики образовался дефицит этого вида топлива.

По информации пресс-службы Министерства энергетики, этот вопрос рассматривался на заседаниях межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, была создана межведомственная рабочая группа с участием представителей Министерства национальной экономики, Ассоциации Kazеnergy, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», АО «РД «КазМунайГаз» и АО «КазТранс­Газ».

Установлено, что из-за высокой оптовой цены в соседних странах (Россия – 59 019 тенге за тонну, Таджикистан – 104 864 тенге за тонну) наблюдается переток топлива на эти рынки – поставщикам выгоднее реализовывать продукцию там. Кроме того, при прежней предельной оптовой цене 11 034 тенге за тонну в текущем году заводы – производители сжиженного газа терпели убытки. Следует также учитывать фактор роста цены на газ на мировом рынке. В связи с этим принят эффективный механизм ценообразования на сжиженный нефтяной газ на внутреннем рынке. В том числе принят вопрос повышения предельной оптовой цены реализации газа от заводов-производителей для внутреннего рынка РК.

В профильном ведомстве полагают, что увеличение предельной оптовой цены до 23 106,45 тенге за тонну не приведет к значительному росту розничной цены за счет неизменности транспортных расходов и сокращения расходов и маржи газосетевых организаций, в том числе за счет сокращения цепочек перепродажи газа.

Комитету по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК предписано при регулировании розничных цен для доминантов-компаний учитывать закупочные цены газа непосредственно от заводов, что в свою очередь позволит сдержать конечные цены.

Проведенный Минэнерго анализ показал, что в 2013 году при предельной оптовой цене 32 643 тенге за тонну, средняя розничная цена составляла 99 059 тенге за тонну. В то время как в 2016 году при предельной оптовой цене 11 034 тенге за тонну средняя розничная цена составляла 84 404 тенге за тонну. Таким образом, при снижении предельной оптовой цены с 32 643 до 11 034 тенге за тонну аналогичное снижение цены розничной реализации не наб­людалось, что обусловлено в основном перепродажей газа между газосетевыми организациями и, соответственно, формированием розничной цены на основании контрактов между ними.

С целью устранения проб­лемы внесены изменения в Закон РК «О газе и газоснабжении», предусматривающие запрет перепродажи газа между газосетевыми организация­ми. Изменения вступили в силу 1 июля текущего года.

Министерство энергетики РК рекомендовало акиматам и Комитету государственных доходов Министерства финансов держать данный вопрос под контролем в целях недопущения социальной напряженности в регионах.

При выявлении фактов оптовой реализации газа между газосетевыми организациями, согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях», субъекты будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, в случае фактов необоснованного увеличения розничных цен будет рассмотрен вопрос по ограничению отгрузки газа для компаний от заводов-поставщиков.

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