Горе луковое: около 160 тыс. тонн продукции может сгнить

Аграрии сетуют, что не могут ни продать, ни сохранить лук. МСХ принимает срочные меры, передает Kazpravda.kz

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МСХ РК прокомментировал ситуацию с переизбытком лука в Казахстане.

«Министерство сельского хозяйства выполняет все свои обязательства по поддержке фермеров и обеспечению страны этой продукцией. Фактически объем производимого лука в три раза превышает текущий спрос на него. Ежегодный урожай - на уровне 1,1 млн тонн, в то время как потребление в среднем составляет 315 тысяч тонн», - говорится в сообщении.

Основными регионами по сбору лука являются Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области.

«При этом, несмотря на достаточное собственное производство лука, в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам на крупнооптовых базах и рынках», - заметили в ведомстве.

К началу уборочных работ 2023 года оптовые цены, по данным Бюро национальной статистики, вернулись на прежний уровень - 132-134 тенге за килограмм. К началу 2024 года цены снизились до 107-114 тенге за килограмм.

По информации участников рынка, в отличие от предыдущего сезона с начала осени 2023 года спрос на лук существенно снизился, и аграрии не могли продать лук по рыночной цене 40 тенге за килограмм. К настоящему времени, когда многие решили продать свой лук и увеличили предложения, цены продолжили снижение до 15-20 тенге за килограмм.

По состоянию на 16 марта у сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тыс. тонн нереализованной продукции. Из них 138 тыс. тонн - в Жамбылской области и 22 тыс. тонн - в Алматинской области.

Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023/2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привело к накоплению запасов лука и падению цен. Вместе с тем с приходом теплой погоды возникла проблема еще и сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием не имеется.

«Для решения сложившейся ситуации и в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей Минсельхозом в МИО направлены списки СХТП с предложениями объемов и цен для организации закупа в СПК, торговые объекты; в МТИ, «КазТрейд» направлены письма об организации сбыта лука на внутреннем и на внешних рынках; с МИД отрабатывается вопрос сбыта лука в Пакистан, а также задействованы посольства Казахстана в поиске новых рынков сбыта», - отметили в МСХ.

Кроме того, планируется проведение встреч производителей лука Жамбылской области с СПК регионов в рамках первой международной выставки-форума «КазАгроЖамбыл».

МСХ продолжит работать над содействием устойчивого развития сельского хозяйства и поддержкой фермеров в стране.