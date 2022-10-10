Фото: ДЧС ВКО
Происшествия
Горнолыжная база сгорела в Усть-Каменогорске
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В результате пожара, перекинувшегося со степи, в пригороде областного центра Восточно-Казахстанской области сгорели контейнеры со спортивным инвентарем, а также жилой дом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«9 октября загорелась сухая трава в окраинном районе Согра. Сильный ветер перекинул огонь на территорию горнолыжной базы, сгорели 7 вагончиков со спортинвентарем, а также один жилой дом», - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ДЧС, в районе в целях предупреждения возможных аварий на ЛЭП временно отключили электроснабжение. Часть многоэтажных домов осталась без водоснабжения.

Общая площадь, пройденная огнем, составила примерно 100 га. В ликвидации участвовали 39 пожарных, 5 единиц техники, а также почти 50 военнослужащих военчасти 5518 Национальной гвардии РК.

Кроме того, 9 октября в результате загорания сухой травы огонь уничтожил 6 дачных домов, а также 6 хозпостроек в районе пригородного села Ново-Троицкое. Также горели трава и лесная подстилка на территории Комсомольского лесничества Усть-Каменогорского лесхоза. Площадь пожара уточняется.

Как подчеркнули в департаменте, только за воскресенье 9 октября подразделения ЧС совершили 57 выездов на тушение пожаров. Основной причиной загораний стали жаркая сухая, ветреная погода, а также нарушение правил пожарной безопасности.

 

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