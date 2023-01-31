"Город может остаться без воды" – президент о рисках для Астаны
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Токаев поручил министерству экологии решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы отметил, что актуальной в городе остается проблема с резервными источниками водоснабжения, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды», - заявил глава государства.
В этой связи он поручил министерству экологии решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища.
«Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения», - добавил Касым-Жомарт Токаев.