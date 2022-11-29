Город в режиме ЧС

Напомним, нештатная ситуация на Экибастузской ТЭЦ произошла ночью с субботы на воскресенье. Остановились котлы из-за огромных потерь сетевой воды: так называемая подпитка составила 1 200 тонн в час при нормативе в 350 тонн. Как заявили представители ТЭЦ изначально, утечка была не на станции, а на сетях, причем несмотря на все усилия специалистов, не удалось выявить какого-то одного крупного повреж­дения. Тем не менее котлы на станции запустили, циркуляция в системе была обеспечена, но параметры подачи тепла были принципиально снижены. Горожане замерзали в своих остывших квартирах.

Работу построили таким образом, что девять ремонтных бригад отогревали горячее и холодное водоснабжение, теп­лоснабжение, еще четыре брига­ды устраняли повреждения на тепломагистралях и одна искала новые утечки. В течение полутора суток работы совместными усилиями тепловиков, сотрудников коммунальных предприятий, привлеченных специалистов, спасателей удалось ликвидировать 15 значительных повреждений на сетях – утечку в каждом оценивали от 20 до 50 тонн. Но даже этот объем работы не помог закрыть подпитку – городская теплосис­тема по-прежнему теряла до 700 тонн воды.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 19.00 28 ноября на ТЭЦ работали шесть котлоагрегатов из десяти имею­щихся, подача была доведена до 75 градусов и более, но работы по ликвидации порывов продолжались еще на двух магистралях. К этому времени так и не удалось восстановить подачу тепла в 17 многоэтажных домах и на 4 социальных объек­тах. Они как раз запитаны от участка сетей, расположенных по улице Машхур Жусупа, где и производят самые масштабные восстановительные работы – предполагается, что в теплокамере № 52 самый крупный порыв. Но добраться туда непросто из-за особенностей прокладки коммуникаций – даже слой асфальта здесь местами превышает 80 см.

Но если здесь дома именно отключены от подачи и в них слили воду из систем отопления, то есть немало других, где произошла разморозка систем – часть многоэтажек и частных построек даже осталась без холодной воды. Дело в том, что исторически так сложилось, что сети в Экибастузе частично проложены наземным способом – можно сказать, «в обнимку» идут трубы цент­рального теп­ло- и водоснабжения. Когда подача тепла из-за аварии была снижена, стала замерзать и вода в соседних трубах.

По данным акима города Аяна Бейсекина, по вине «Экибастузтеплоэнерго» были заморожены подводящие сети 18 многоквартирных домов, к вечеру понедельника восемь из них смогли запустить, на десяти еще шли работы. В шес­ти частных домах разморозило тепловые узлы. На горячую линию, открытую при оперативном штабе, поступило более 800 обращений жителей.

Стоит добавить, что и в социальных сетях много жалоб от людей о том, что у них в подъез­дах лопнули трубы на верхних этажах, квартиры залиты, прор­вали батареи в подъездах, а из крана идет не горячая, а еле теплая, ржавая вода. Из-за выросшей нагрузки на электросети возникли и перебои со светом. Так что обстановка в городе далека от стабильной, хотя критический пик уже пройден.

Впрочем, до конца этого испытания еще далеко. И речь не только об устранении последствий в каждом конкретном доме. Никто не дает гарантию, что все не повторится снова со следующей волной похолодания. Ответов, что же стало причиной ЧС, нет ни у кого.

С одной стороны, износ теплосетей здесь оценивают в 90%, при этом в год ремонтируют несколько сотен метров, хотя общая их протяженность сос­тавляет 420 км. Например, по словам председателя правления АО «ЦАЭК» (итоговая компания – собственник экибастузской станции и большей части теплосетей) Багдата Орала, в этом году на ремонт станции направили 300 млн тенге, а сетей – 200 млн. Столь невысокие показатели объясняют особенностью действующей тарифной политики. По подсчетам руководства ЦАЭК, за 15 лет отремонтировали примерно 45 км теплосетей – менее 10% от общей протяженности.

С другой стороны, в Экибас­тузе еще не успели провести технический аудит, который летом поручил выполнить аким области Абылкаир Скаков, – реальной картины нет. Причем нет ее даже после работы респуб­ликанской комиссии, которая выезжала в город летом – тогда впервые громко заговорили о критической ситуации на ТЭЦ и полной беспомощности владельцев самостоятельно привести все в порядок.

Вопрос компетентности и ответственности конкретных лиц теперь рассмотрят в том числе и по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, Президент поручил Премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетичес­ких активов в городах страны в связи с низким качеством их управления. Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Сейчас горожане возлагают большую надежду на новые проверки, причем общественники просят, чтобы их включили в состав комплексной комиссии – кто, как не местные жители, знают все болевые точки системы.

Председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнергетики Сунгат Есимханов, находящийся в Экибастузе, уже заявил о начале расследования – руководство ТЭЦ об этом официально уведомили. К слову, он заметил, что и на самой станции было технологическое нарушение – свищ на одном из остановившихся котлов, так что нельзя говорить исключительно о проб­лемах теп­лосетей. Эти нарушения также будут проверены во время расследования местных исполнительных органов, а также прокуратуры.

А пока наделенные полномочиями управленцы решают, кто же виноват в ситуации, простые жители города и области помогают друг другу не замерзнуть и не пасть духом. Волонтеры при поддержке предпринимателей привозят горячую еду специалистам, работающим на улице в 30-градусный мороз, и даже снабжают нуждающихся обог­ревателями, теплыми вещами и продуктами.