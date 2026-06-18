Горячую линию военной полиции запустили в Нацгвардии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках межведомственной программы «Цифровая профилактика» по поручению главнокомандующего Нацгвардией военной полицией запущен телефон горячей линии, сообщает Kazpravda.kz

Основной целью проекта является обеспечение оперативного и круглосуточного приема обращений от военнослужащих, гражданского персонала Нацгвардии и граждан.



Для обращения на горячую линию доступны номера: +7 708 703 36 36 и +7 (7172) 27 36 36. Информацию можно передать посредством телефонного звонка или SMS-сообщения.



Все поступающие обращения регистрируются в цифровом журнале учета, что обеспечивает прозрачность их рассмотрения и контроль исполнения принятых решений.

Ожидается, что внедрение горячей линии будет способствовать своевременному выявлению правонарушений, укреплению воинской дисциплины, повышению эффективности профилактической работы и защите прав и законных интересов военнослужащих и граждан.



Запуск горячей линии стал очередным этапом внедрения цифровых технологий в деятельность Нацгвардии, направленным на повышение оперативности реагирования и укрепление законности и правопорядка.