Вместо отдыха – нервотрепка

С начала летнего сезона отпусков тысячи казахстанцев стали обращаться в туристические агентства. Однако вместе с ростом спроса на туры увеличивается и количество мошенников, выдающих себя за легальных туроператоров. Они создают фейковые сайты, копируют логотипы известных компаний и обещают горящие путевки по невероятным ценам. Результат – десятки обманутых граждан, оставшихся без денег и отдыха.

Истории пострадавших казахстанцев все чаще становятся предметом судебных разбирательств. Так, в мае этого года в Костанае начался суд по делу о крупном мошенничестве: местная турагент обманула более 50 человек, собрав около 55 млн тенге под предлогом продажи туров в Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам.

По факту никакие туры не были забронированы. Некоторые клиенты обнаружили обман только в день вылета, уже находясь в аэропорту. Еще более печальным стало то, что часть клиентов брала кредиты, чтобы оплатить путевки.

Похожая схема выявилась и в Уральске. Женщина предлагала туры в Малайзию, на Бали, в Шри-Ланку, обещая горящие предложения и скидки. В результате пострадали более 70 человек из разных регионов страны. Мошенница, как выяснилось, выехала за рубеж и с тех пор публикует фотографии из туристических стран, в то время как ее клиенты остались без денег и отдыха. Общий ущерб в этом деле превышает 30 млн тенге.

Не менее характерный случай произошел в Павлодаре. Через Instagram мужчина продвигал туры в Таиланд, требуя поэтапную оплату: сначала 250 тыс. тенге за бронь, затем еще столько же – за страховку. Получив деньги, он переставал выходить на связь.

По словам пострадавших, деньги переводились на личную карту мошенника, договоры не заключались, обещания были только устными.

Спешка неуместна

Как отмечают эксперты Fingramota.kz, мошенники используют несколько типичных сценариев. К примеру, создают фейковые сайты и страницы в соц­сетях, копируя логотипы известных компаний, работают как частные менеджеры или «независимые консультанты» в мессенджерах. При этом обещают невероятно низкие цены и «уникальные акции» с ограниченным сроком, требуют перевести деньги на карту физического лица, а не на расчетный счет компании, отказываются от заключения официального договора или предлагают «черновые» версии без подписи сторон.

По мнению представителей Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, основная причина успешности мошенников – доверчивость и спешка клиентов, которые в предвкушении отпуска теряют бдительность и не изучают особенности юридической стороны сделки. Поэтому, чтобы защитить себя, эксперты рекомендуют проверять лицензию туроператора или агентства на eGov.kz, сайте Комитета индустрии туризма или на платформе фонда «Туристік Қамқор» fondkamkor.kz.

Кроме того, нужно настаивать на заключении официального договора, где прописаны детали поездки (дата, отель, рейс, страхование, условия возврата денег), а также сохранять все подтверждения и переписку – скриншоты, квитанции, электронные письма. И конечно, лучше всего избегать предложений с агрессивной рекламой: «только сегодня», «по секрету», «последнее место»...

Туркод поможет за рубежом

На фоне растущего числа подобных инцидентов в Казахстане активно внедряется система туркодов – цифровых идентификаторов, подтверждающих законность и безопасность туристической сделки. Туркод выдается бесплатно организованным туроператором в момент покупки тура. Он означает, что туроператор зарегистрирован в системе защиты прав туристов и несет перед ними ответственность, включая возврат средств и экстренную помощь.

Как пояснила председатель фонда «Туристік қамқор» Инна Рей, наличие туркода – это реальная гарантия, что турист находится под защитой.

– Туркод является цифровым подтверждением участия туроператора в системе гарантирования. Это означает, что турист может рассчитывать на возврат средств, экстренную помощь и юридическое сопровождение в случае наступления непредвиденных обстоя­тельств, – пояснила она.

Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» с 2016 года уже помог более чем 20 тыс. казахстанских туристов, оказавшихся в сложных ситуациях за рубежом. Это не просто система, а реальный механизм защиты, который продолжает развиваться.

Поэтому наличие туркода – не просто формальность, а гарант безопасности казахстанского туриста за рубежом, потому как позволяет отслеживать все этапы поездки – от момента бронирования до возвращения на родину.

В целях повышения осведомленности граждан и обеспечения оперативного доступа к информации о статусе поездки в Международном аэропорту города Астаны установлен специальный сенсорный терминал. С его помощью любой турист может ввести свой туркод и получить полную информацию о поездке. В случае если туркод не подтвержден, система предлагает немедленно обратиться в фонд «Туристік қамқор» и получить консультацию.

– Мы можем тогда связаться с агентством. Если произошла техническая ошибка, она будет быстро исправлена, ну а если столкнемся с тем, что фирма ведет незаконную деятельность, примем соответствующие меры, – комментирует Инна Рей.

Терминал размещен в стерильной зоне, где пассажиры уже прошли все процедуры и находятся в более спокойном состоянии. Этот подход позволяет гражданину осознанно подойти к проверке своих документов и при необходимости получить правовую поддержку. Аналогичные терминалы в ближайшее время появятся в аэропортах Алматы, Шымкента и других городов.

Сегодня все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, обязаны входить в систему гарантирования. Однако, как отмечает Инна Рей, не все субъекты туристической отрасли исполняют данное требование добросовестно.

Для системного решения проблемы в сентябре текущего года в Мажилисе Парламента РК планируется рассмотрение законодательных поправок, направленных на усиление контроля, повышение ответственности и уточнение механизмов правоприменения в области туризма.