Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)

В Аккольском сельском округе Зерендинского района полыхает лес. Пожар тушат вертолёты МЧС и 130 спасателей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

2 июня в 15:50 в Аккольском сельском округе Зерендинского района произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесной массив.

Из-за жары и ветра огонь быстро охвати площадь в 10 га. Пожар характеризуется как низовой беглый.

По поручению министра по ЧС Юрия Ильина задействован вертолет Казавиаспас МЧС с водно-сливным устройством. Сброшено воды общим объемом более 80 тонн.

В тушении огня наземным способом задействованы порядка 130 человек и 15 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет.

Принятыми оперативными мерами в 21:00 удалось локализовать пожар на площади 6 га. Борьба с огнем продолжается.