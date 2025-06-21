Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее

Закон и Порядок
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В преддверие Дня государственного служащего в Семее прошел марафон под лозунгом «Адал жол – таза жүрек», передает Kazpravda.kz

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Спортивное мероприятие организовано с целью формирования антикоррупционной культуры и пропаганды здорового образа жизни среди госслужащих, сообщает Kazpravda.kz.

Организаторами выступили Департамент по противодействию коррупции по области Абай, управление по делам физической культуры и спорта, а также молодежное общественное объединение «Сана».

Забег прошел на территории международного аэропорта имени Абая. В марафоне приняли участие 150 сотрудников государственных учреждений города Семей. Участники соревновались в забегах на дистанции 5 и 10 километров.

В церемонии открытия марафона принял участие аким области Берик Уали и пожелал удачи участникам.

"Антикоррупционный марафон ежегодно проводится ко Дню государственного служащего в целях укрепления в обществе принципа «Закон и Порядок». Это не просто соревнование, формирующее выносливых и волевых госслужащих, но и мероприятие, которое способствует укреплению командного духа и дружбы среди коллег. Желаю удачи всем, кто с самого утра вышел на старт», - сказал глава региона.

По итогам марафона победители, занявшие I, II и III места в каждой категории, награждены дипломами и медалями. Кроме того, первые 30 участников, пришедшие к финишу в установленное время, получили памятные медали.

#Семей #марафон #Антикоррупционный марафон

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